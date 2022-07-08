Đăng clip ngẫu hứng nhảy nhót, Ngọc Sơn bị đàn em 'mắng' nhiều lời khiếm nhã khiến dân tình dậy sóng!

Dân tình chỉ trích gay gắt trước bình luận của nam ca sĩ khi nói về đoạn clip mới đăng tải của danh ca Ngọc Sơn.

Danh ca Ngọc Sơn được biết đến với tên gọi là "ông hoàng nhạc sến". Thời gian gần đây, nam danh ca cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai nâng đỡ Hồ Văn Cường phát triển sự nghiệp âm nhạc. Mặc dù là một ngôi sao nổi tiếng thế nhưng Ngọc Sơn lại có tính cách vô cùng thân thiện và gần gũi với mọi người. Dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng Ngọc Sơn lại có tính cách khá thân thiện, gần gũi với khán giả - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Ngọc Sơn bất ngờ đăng tải video nhảy nhót vui vẻ cùng 2 bạn trẻ và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong vô vàn lời khen đó, một nam ca sĩ không ngần ngại che bai Ngọc Sơn thậm tệ. Cụ thể, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ đã chia sẻ đoạn clip nhảy của Ngọc Sơn và tỏ ra khó chịu, buông nhiều lời khiếm nhã.

Theo đó, Trịnh Tuấn Vỹ viết: "Mình nói thật khứa này hát sến hay thật nhưng tui là dị ứng ông này về cái khoảng này... Tui mập tui nhảy không nhảy được rồi đó. Nhưng thà vậy chứ nhìn kiểu này với gương mặt như mấy người bị Down vậy. Nó cứ ngơ ngơ dại dại, người ta làm thấy hay thấy đẹp còn thằng ông nội nó cứ phản cảm sao đó trời. Đang nghe nhạc thấy chả nhảy mẹ muốn lên máu ghê. Nhìn tục dã man. Nhưng tôi vẫn nể anh về sở trường nhạc sến của anh. Tui lạy anh đừng nhảy nữa anh. Mấy đứa đu bám anh, góp ý anh dùm chứ để sau lưng mấy đứa chửi ảnh khùng tội anh mấy đứa". Đàn em đăng đàn 'mắng' thậm tệ bàn trình diễn của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi chia sẻ, bài đăng của nam ca sĩ Trịnh Tuất Vỹ nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người vội bênh vực rằng những bước nhảy của Ngọc Sơn tuy không quá xuất sắc nhưng quan tọng anh thể hiện được sự gần gũi và thích thú trong đó. Đồng thời, một số ý kiến còn cho rằng Trịnh Tuấn Vỹ dã dùng nhiều từ ngữ "kém duyên" khi nhận xét về đàn anh. Hiện, dòng chia sẻ này vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Dòng chia sẻ khiếm nhã của con trai nghệ sĩ Nguyễn Sanh khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet Trịnh Tuấn Vỹ được biết đến là con trai của nghệ sĩ Nguyễn Sanh. Anh từng có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật ca hát sôi nổi và được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc dance”. Trên trang cá nhân, anh thường bị chỉ trích khi đăng tải nhiều dòng trạng thái gây bức xúc dư luận.

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