Đăng clip ngẫu hứng nhảy nhót, Ngọc Sơn bị đàn em 'mắng' nhiều lời khiếm nhã khiến dân tình dậy sóng!

Hậu trường 08/07/2022 15:17

Dân tình chỉ trích gay gắt trước bình luận của nam ca sĩ khi nói về đoạn clip mới đăng tải của danh ca Ngọc Sơn.

Danh ca Ngọc Sơn được biết đến với tên gọi là "ông hoàng nhạc sến". Thời gian gần đây, nam danh ca cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai nâng đỡ Hồ Văn Cường phát triển sự nghiệp âm nhạc. Mặc dù là một ngôi sao nổi tiếng thế nhưng Ngọc Sơn lại có tính cách vô cùng thân thiện và gần gũi với mọi người.  

Đăng clip ngẫu hứng nhảy nhót, Ngọc Sơn bị đàn em 'mắng' nhiều lời khiếm nhã khiến dân tình dậy sóng! - Ảnh 1
Dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng Ngọc Sơn lại có tính cách khá thân thiện, gần gũi với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Ngọc Sơn bất ngờ đăng tải video nhảy nhót vui vẻ cùng 2 bạn trẻ và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong vô vàn lời khen đó, một nam ca sĩ không ngần ngại che bai Ngọc Sơn thậm tệ. Cụ thể, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ đã chia sẻ đoạn clip nhảy của Ngọc Sơn và tỏ ra khó chịu, buông nhiều lời khiếm nhã.

Theo đó, Trịnh Tuấn Vỹ viết: "Mình nói thật khứa này hát sến hay thật nhưng tui là dị ứng ông này về cái khoảng này... Tui mập tui nhảy không nhảy được rồi đó. Nhưng thà vậy chứ nhìn kiểu này với gương mặt như mấy người bị Down vậy. Nó cứ ngơ ngơ dại dại, người ta làm thấy hay thấy đẹp còn thằng ông nội nó cứ phản cảm sao đó trời. Đang nghe nhạc thấy chả nhảy mẹ muốn lên máu ghê. Nhìn tục dã man. Nhưng tôi vẫn nể anh về sở trường nhạc sến của anh. Tui lạy anh đừng nhảy nữa anh. Mấy đứa đu bám anh, góp ý anh dùm chứ để sau lưng mấy đứa chửi ảnh khùng tội anh mấy đứa".

Đăng clip ngẫu hứng nhảy nhót, Ngọc Sơn bị đàn em 'mắng' nhiều lời khiếm nhã khiến dân tình dậy sóng! - Ảnh 2
Đàn em đăng đàn 'mắng' thậm tệ bàn trình diễn của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi chia sẻ, bài đăng của nam ca sĩ Trịnh Tuất Vỹ nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người vội bênh vực rằng những bước nhảy của Ngọc Sơn tuy không quá xuất sắc nhưng quan tọng anh thể hiện được sự gần gũi và thích thú trong đó. Đồng thời, một số ý kiến còn cho rằng Trịnh Tuấn Vỹ dã dùng nhiều từ ngữ "kém duyên" khi nhận xét về đàn anh. Hiện, dòng chia sẻ này vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Đăng clip ngẫu hứng nhảy nhót, Ngọc Sơn bị đàn em 'mắng' nhiều lời khiếm nhã khiến dân tình dậy sóng! - Ảnh 3
Dòng chia sẻ khiếm nhã của con trai nghệ sĩ Nguyễn Sanh khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet

Trịnh Tuấn Vỹ được biết đến là con trai của nghệ sĩ Nguyễn Sanh. Anh từng có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật ca hát sôi nổi và được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc dance”. Trên trang cá nhân, anh thường bị chỉ trích khi đăng tải nhiều dòng trạng thái gây bức xúc dư luận.

Giữa lúc Hữu Tín vướng bê bối sử dụng chất cấm, Ngọc Sơn nói thẳng 1 câu gây sốc: 'Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục'

Giữa lúc Hữu Tín vướng bê bối sử dụng chất cấm, Ngọc Sơn nói thẳng 1 câu gây sốc: 'Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục'

Những chia sẻ của Ngọc Sơn về việc giới nghệ sĩ sử dụng chất cấm nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   danh ca Ngọc Sơn ca sĩ trịnh tuấn vỹ Hoài Linh Trịnh Tuấn Vỹ

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 57 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An