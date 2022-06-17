Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha'

Hậu trường 17/06/2022 10:41

Nam ca sĩ Duy Mạnh mới đây tiếp tục lại có phát ngôn gây tranh cãi trên MXH khi bất ngờ tiết lộ chuyện đời tư của Ngọc Sơn trước bàn dân thiên hạ.

Nam ca sĩ Duy Mạnh được nhớ tới qua chất giọng riêng khó lẫn trong các ca khúc nổi tiếng như Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Biết tìm đâu… Anh không chỉ hoạt động tại thị trường trong nước mà còn có nhiều chuyến lưu diễn hải ngoại. Cũng nhờ vậy mà giọng ca sinh năm 1975 có được cuộc sống khá dư dả với nhà lầu và xe sang ở thời điểm hiện tại.

Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 1
Nam ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không vì vậy mà anh chàng tỏ ra khó gần gũi với fan của mình mà trái lại Duy Mạnh là một trong số ít sao nổi tiếng thường xuyên tương tác với netizen trên MXH. Không chỉ chăm trả lời bình luận, cách nói chuyện có phần không theo một tiêu chuẩn của một người nghệ sĩ của Duy Mạnh cũng đã từng là đề tài được tranh luận khá nhiều. Một số người cho rằng điều này khiến anh trở nên gần gũi hơn nhưng cũng có một số khác cho rằng việc một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng như anh lại có những từ ngữ không hay sẽ làm ảnh hưởng đến những tầng lớp trẻ. 

Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 2
Giọng ca ''Kiếp Đỏ Đen'' thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi trên MXH - Ảnh: Internet

Dẫu vậy bỏ mặc ngoài tai những lời chỉ trích, Duy Mạnh vẫn không hề thay đổi phong cách nói chuyện của mình trên MXH. Đơn cử như trường hợp mới đây, khi được fan hỏi về cuộc sống riêng tư của Ngọc Sơn: “Chú Mạnh ơi cho cháu hỏi chú Ngọc Sơn còn **** không chú”.

Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 3
Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình
Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 4
dòng bình luận đầy khiếm nhã của Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như Duy Mạnh sẽ ngó lơ nhưng ngược lại, anh chàng lại tỏ ra thích thú và lập tức trả lời: “Còn **** lỗ *** cháu nhé”. Dòng bình luận khiếm nhã của giọng ca “Kiếp đỏ đen” không khỏi khiến nhiều người phẫn nộ và cho rằng đã đi quá giới hạn của nam ca sĩ.  

Một số bộ phận netizen lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là hành động trêu chọc người bạn lâu năm của nam ca sĩ, bởi lẽ ít ai biết rằng Duy Mạnh và Ngọc Sơn có mối quan hệ khá thân thiết trong làng giải trí. Nam ca sĩ quê Hải Phòng từng thú nhận mình có rất ít bạn trong showbiz, người chơi thân nhất chính là “ông hoàng nhạc sến”. Cặp đôi từng dính nhiều drama không đáng có như bị bắt gặp hát bài nhạc ''người lớn'' với nhau. 

Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 5
Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ chuyện 'giường chiếu' của Ngọc Sơn ngay trên MXH, đồng thời bật mí về mối quan hệ thật sự với giọng ca 'Tình Cha' - Ảnh 6
Duy Mạnh và Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Chia sẻ tại cuộc phỏng vấn với Zing năm 2016, Duy Mạnh tiết lộ: “Trong showbiz người tôi nhắc nhiều nhất đó là anh Ngọc Sơn. Bởi vì tôi và anh Ngọc Sơn có rất nhiều kỷ niệm về quãng thời gian 10 năm về trước. Lúc đó tôi và anh Sơn rất ham chơi và lắm trò tinh nghịch”.

Hiện tại dù cho cả 2 đã không còn gặp gỡ nhiều nhưng với dòng bình luận trên từ Duy Mạnh, một số bộ phận netizen cho rằng 2 người vẫn đang giữ được cho mình mối quan hệ thân thiết như xưa. 

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Từ khóa:   Duy Mạnh Ca sĩ Ngọc Sơn Duy Mạnh và Ngọc Sơn

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