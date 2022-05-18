Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' thời thơ ấu, từng phải làm nghề không ai ngờ đến

Mới đây, Ngọc Sơn khiến nhiều khán giả bất ngờ và trầm trồ khi tiết lộ quá khứ của mình.
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Vào ngày 15/5, Ngọc Sơn đã chính thức ra mắt vai trò mới là chủ tịch tập đoàn mang tên mình. Được biết, tập đoàn Ngọc Sơn kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch, có trụ sở chính ở Mũi Né – Phan Thiết.
Sự kiện ra mắt tập đoàn và vai trò mới của Ngọc Sơn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều quan khách địa phương. Ca sĩ Hoàng Châu, đạo diễn Đồng Đăng Giao, ca sĩ Thanh Thảo, Michael Lang, Hồ Việt Trung, MC Minh Đức, ca sĩ – đạo diễn Quang Ngọc,… đến chung vui và chúc mừng cho người anh Ngọc Sơn có sự nghiệp mới.
Lý giải về vai trò mới này của mình, "Ông hoàng nhạc sến" chia sẻ rằng anh đã nhen nhóm ý định khởi nghiệp để đỡ đần gia đình vì thấy bố mẹ quá vất vả khi còn bé. Nam danh ca bắt đầu kiếm tiền từ những công việc đơn giản nhất: "Tôi nằng nặc xin mẹ cho đi bán thuốc lá dạo vào dịp nghỉ 3 tháng hè. Lúc đó, tôi là học sinh giỏi và cũng là một cây văn nghệ tại trường. Tôi chạy ra xa cảng bán nhưng bán không được nhiều vì không có khiếu bán buôn”.
Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ, từ bé đã có suy nghĩ "nghèo cho sạch, rách cho thơm" và luôn cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Anh từng nhặt được một quả trứng gà trên đường vì quá đói nhưng sau đó đã trả lại vì thấy áy náy. Sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ toàn là nhà giáo đã khiến anh ý thức về hành động của mình.
Ngọc Sơn thổ lộ: “Khi nhớ lại, tôi thấy hãnh diện vì từ bé mình đã ý thức được "nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Cuộc đời tôi cũng chưa từng biết chê bai một ai. Mình nói xấu thì mình cảm thấy mình xấu trước nên lúc nào tôi cũng đồng cảm, yêu thương, trân trọng mọi người và những gì đến với mình trong cuộc sống này”.