Giữa ồn ào gia đình Thiện Nhân, Ngọc Sơn chia sẻ về tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt nói rõ mối quan hệ đôi bên

Hậu trường 19/07/2022 10:30

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn - người đang "đỡ đầu" cho Hồ Văn Cường - đã tiết lộ tình trạng hiện tại của giọng ca trẻ khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, những ồn ào giữa quán quân The Voice Kids 2014 Thiện Nhân với gia đình đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh việc theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, một cái tên khác cũng khiến dân tình chú ý không kém đó chính là Hồ Văn Cường - quán quân Vietnam idol kids 2016 bởi lẽ giọng ca trẻ cũng từng vướng nhiều lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung.

Giữa ồn ào gia đình Thiện Nhân, Ngọc Sơn chia sẻ về tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt nói rõ mối quan hệ đôi bên - Ảnh 1
Thiện Nhân khiến dân tình chú ý khi vướng ồn ào với gia đình - Ảnh: Internet

Được biết, tháng 10/2021, Hồ Văn Cường xác nhận rời khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi, chính thức hoạt động độc lập đồng thời dọn ra ngoài sống tự lập. Sau đó, giọng ca gốc Tiền Giang được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy "đỡ đầu", hỗ trợ trong sự nghiệp và cuộc sống. Cũng từ đây, nam ca sĩ hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội cũng như truyền thông.

Giữa ồn ào gia đình Thiện Nhân, Ngọc Sơn chia sẻ về tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt nói rõ mối quan hệ đôi bên - Ảnh 2
Hồ Văn  Cường và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo Dân trí, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ, Hồ Văn Cường hiện đang tập trung ôn luyện cho việc học đại học và đã phần nào "ổn định" sau những sóng gió.

"Trong cuộc đời, ai cũng từng trải qua sai lầm, cả tôi hay Hồ Văn Cường cũng vậy. Tôi chắc chắn phải nâng đỡ Cường, đó là điều không thể thiếu được" - Ngọc Sơn chia sẻ.

Nam danh ca cho biết, ở Hồ Văn Cường, anh thấy được sự thành tâm, hướng thiện và rất thương cha mẹ. Giọng ca sinh năm 2003 còn luôn cố gắng, tôn sư trọng đạo, có thể đào tạo thành một giọng ca để đời, được nhiều người yêu mến.

Giữa ồn ào gia đình Thiện Nhân, Ngọc Sơn chia sẻ về tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt nói rõ mối quan hệ đôi bên - Ảnh 3
Hồ Văn  Cường cùng Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

"Cường gọi tôi là 'bác Ba' nhưng tôi thương cháu như con ruột, lúc nào cũng nâng đỡ hết. Thời gian qua, cháu được khán giả khắp mọi miền yêu thương, từ TPHCM lên tới Đà Lạt. Thế nhưng không vì thế mà Hồ Văn Cường chạy show quá nhiều. Tôi vẫn nói với cháu rằng, con phải học tập để lấy bằng đại học, có kiến thức trước đã, đó mới là điều quan trọng nhất. Cả nhà cứ yên tâm, với sự dìu dắt của Ngọc Sơn thì bất cứ học trò, con em nào cũng sẽ hướng tới cái chân - thiện - mỹ" - Ngọc Sơn bộc bạch thêm.

Ngoài ra, giọng ca Tình Cha cũng khẳng định cát-xê 200 triệu đồng của Hồ Văn Cường là có thật. Cụ thể, anh cho rằng: "Hai trăm triệu đồng hay 1 tỷ đồng cũng là chuyện bình thường vì đó cũng chỉ là hình thức. Người yêu thương và có điều kiện muốn tặng cho Cường chứ không phải mình lấy tiền show như vậy. Hồ Văn Cường vẫn là một đứa trẻ, được khán giả khắp nơi quý mến. Việc tặng đó chính là tình nghĩa".

Giữa ồn ào gia đình Thiện Nhân, Ngọc Sơn chia sẻ về tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt nói rõ mối quan hệ đôi bên - Ảnh 4
Cát-xê 200 triệu đồng của Hồ Văn Cường là có thật - Ảnh: Internet

Cũng theo Ngọc Sơn, thông thường nếu có người "gọi show" Hồ Văn Cường, anh sẽ đưa số điện thoại để nam ca sĩ trực tiếp trao đổi vì hiện giọng ca trẻ cũng có trợ lý riêng. Cát-sê cũng luôn được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường rất ngoan và biết lắng nghe nên thường sẽ trưng cầu ý kiến ê-kíp của anh trước khi nhận show.

Nhận xét về sự thay đổi của Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn vui vẻ cho hay, hiện giọng ca 10x rất nhanh nhẹn, biết giao lưu, nói chuyện hài hước, duyên dáng còn hơn "bác Ba" Ngọc Sơn. 

Những thông tin trên về Hồ Văn Cường sau khi được tiết lộ khiến fan không khỏi vui mừng và hy vọng giọng ca trẻ có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.

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Từ khóa:   hồ văn cường ngọc sơn thiện nhân

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