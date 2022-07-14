Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 'người thừa kế' của căn biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời

Hậu trường 14/07/2022 20:40

Mới đây, thông tin ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ "người thừa kế" của căn biệt thự 400 tỉ đồng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, thông tin ca sĩ Ngọc Sơn tặng căn biệt thự 400 tỉ đồng cho từ đường dòng họ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, phía Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Nam ca sĩ quyết định hiến xác cho y học, biệt thự thì tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân nam danh ca không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 'người thừa kế' của căn biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời - Ảnh 1Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 'người thừa kế' của căn biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời - Ảnh 2Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 'người thừa kế' của căn biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời - Ảnh 3
Cận cảnh căn biệt thự 400 tỉ đồng của danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cũng bộc bạch thêm: "Tôi sống là kiếp tằm nhả tơ, vẫn còn rất khỏe và rất sung. Con của tôi là những đứa con tinh thần, là các tác phẩm âm nhạc. Tôi nghĩ dòng họ nào cũng là con một nhà, cũng là con rồng cháu tiên, của dân tộc Việt Nam. Tôi luôn giữ hình ảnh và cố gắng đóng góp để người ta kính nể người Việt Nam hơn. Để tất cả các con em sau này khi nghe đến Ngọc Sơn là biết đến sự hiếu thảo. Đó là điều quan trọng nhất tôi muốn truyền cho mọi người sau này".

 

Căn biệt thự này được Ngọc Sơn đặt tên Thiên niên kỷ, tọa lạc tại mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1,TP.HCM) gây ấn tượng với lối kiến trúc riêng. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi độ hoành tráng. Căn nhà có không gian rộng rãi, nhiều phòng chức năng để anh có thể chơi bóng bàn, tập thể hình tại gia… Ngọc Sơn nói ngoài việc viết nhạc, sáng tác thì thời gian rảnh thường chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe phục vụ khán giả

 

 

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 'người thừa kế' của căn biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời - Ảnh 4
Bản thân nam danh ca không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác - Ảnh: FBNV

 

Trong chương trình Gõ cửa nhà sao, khi chia sẻ về cơ ngơi của mình, Ngọc Sơn cho biết xây dựng biệt thự trong 3 năm. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng mất một thời gian dài để biến không gian sống của mình trở thành một tác phẩm nghệ thuật như mong muốn.

Ngọc Sơn là danh ca nổi tiếng của Việt Nam. Nhiều năm đi hát, anh tích góp cho mình khối tài sản "khủng". Ngoài căn biệt thự 400 tỉ đồng ở trung tâm TP.HCM, nam nghệ sĩ còn sở hữu nhiều khu đất, ngôi nhà khác. 

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