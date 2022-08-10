Con nuôi Kim Tử Long trút tràng tâm sự xúc động về góc khuất và con người thật của NSƯT Hoài Linh

Dòng trạng thái của con nuôi Kim Tử Long khiến dân tình không khỏi xúc động khi tiết lộ thêm tính cách đặc biệt này của NSƯT Hoài Linh.

Sau ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện, sự tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật của NSƯT Hoài Linh gây nhiều chú ý và bàn tán. Nhiều người chưa nguôi chuyện cũ và thậm chí kêu gọi tẩy chay nam nghệ sĩ. Dù đứng trước nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, Hoài Linh vẫn tỏ ra bình thản và không đáp trả hay chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, NS Bình Tinh – con nuôi NSƯT Kim Tử Long bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ thêm về tính cách thật của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, theo như chia sẻ của Bình Tinh, nam nghệ sĩ là một người sống rất có tình nghĩa. Dù là ở thời kỳ đỉnh cao của hào quang sân khấu nhưng Hoài Linh không ngại góp mặt trong những liveshow nhỏ của đàn em và thậm chí không nhận catse biểu diễn.

Mới đây, trên trang cá nhân, NS Bình Tinh – con nuôi NSƯT Kim Tử Long bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ thêm về tính cách thật của nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Bình Tinh xúc động viết: “Và 1 người anh 2 nữa với tình thương trìu mến e không nhớ đã bao nhiêu năm rồi từ cái ngày đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh về Việt Nam bước vào rạp Hưng Đạo tặng Mẹ 1 Giỏ Hoa xinh đẹp xin được gọi Mẹ và là anh 2 của Thâu + Bình Tinh. Chính vì vậy 2 Liveshow 2009 - 2010 của Bình Tinh và Liveshow 2012 của anh Chinh Nhân ( A Thâu) không bao h vắng mặt anh 2 dù thời điểm đó thời gian ăn ngủ anh còn ko có. Ko nhận của em 1 đồng catse nào và sau đêm diễn thành công anh mừng vui điện thoại nói chuyện với em như thế nào em nhớ mãi.

Kéo dài đến bây giờ dù anh không gặp em thường nhưng tất cả mọi hoạt động của em như thế nào anh đều theo dõi và biết hết. Anh vui vì em ngoan Rồi giờ các mẹ ra đi, anh đã quyết định về với Huỳnh Long chung tay lo cho các e cháu còn trẻ người non nghề. Chúng em xin cảm ơn vì tất cả...”. Bài đăng xúc động của Bình Tinh bày tỏ tình cảm dành cho nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Cuối cùng, nghệ sĩ Bình Tinh tiết lộ vào ngày 3/9 tới đây, NS Hoài Linh sẽ có mặt và biểu diễn một tiết mục "rất bất ngờ" gửi tới toàn thể khán giả thân yêu. Cô cũng tiết lộ hoạt động tiếp theo của Hoài Linh sẽ biểu diễn một tác phẩm. Dù là ngôi sao lớn đến cỡ nào nhưng chỉ cần đàn em cần hỗ trợ, Hoài Linh đều sẵn sàng có mặt - Ảnh: Internet Ngay sau khi dòng trạng thái của Bình Tinh được đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận đồng cảm và bày tỏ sự xúc động. Bởi thời gian qua, sau biến cố của Hoài Linh, hiếm có nghệ sĩ nào dám thể hiện tình cảm của mình với nam nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài Những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh có mặt tại Mỹ trong chuyến lưu diễn của mình, nam nghệ sĩ cũng đã dành thời gian để viếng thăm mộ của người anh thân thiết Chí Tài.

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