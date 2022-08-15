Đàm Vĩnh Hưng 'nói lời ruột gan', tuyên bố một câu 'xanh rờn' khi có người ngỏ ý muốn cùng nuôi con

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về việc nuôi con một mình mà không có người phụ nữ nào kề cận, trợ giúp.
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Cuối tháng 10 vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo anh và bà Jackie Liên Phạm đã ly hôn sau nhiều năm chung sống. Sau chia tay, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và nữ bầu show vẫn thường xuyên công khai ủng hộ các hoạt động của chồng cũ.
Mặc dù trải qua cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với bà Jackie Liên Phạm, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không có con ruột. Được biết, nam ca sĩ có 2 người con nuôi là con của em gái anh - Huỳnh Minh Hạnh. Mới đây, giọng ca Nửa Vầng Trăng đã có những chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc làm cha đơn thân và cách nuôi dạy con.
“Dạy con là một điều khó khăn vì vậy tôi đọc sách, lên mạng đọc những bài viết hay, lắng nghe cảm xúc con trẻ để điều chỉnh bản thân. Mỗi khi con lỡ nói những câu hỗn hào, tôi tìm hiểu lý do vì sao, không áp đặt cảm giác của mình lên chúng.
Dù vậy có những lúc sự bướng bỉnh của con trẻ làm tôi nổi điên. Ông cha ta có câu "thương cho roi cho vọt" nhưng tôi không muốn ký ức của con nghĩ về cha chỉ là những trận đòn. Tôi phải khiến con vừa sợ vừa nể bằng cách của riêng mình." - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Vì là một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến xã hội, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng được ngỏ ý cùng nuôi dạy con, tuy nhiên, nam ca sĩ đã thẳng thừng từ chối: “Cũng có vài người phụ nữ muốn cùng tôi gánh vác việc nuôi dạy con cái, đồng hành cùng tôi trong cuộc sống nhưng tôi không muốn.
Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nhiều năm nay đã quen, có người lạ xen vào tôi thấy phiền hà. Chưa kể, họ không máu mủ ruột thịt, chỉ cần một câu la mắng cũng khiến con mình bị tổn thương”.