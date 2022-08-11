Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ cát sê của diva Hồng Nhung khi trở về Việt Nam, con số khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Đáng chú ý, màn hội ngộ của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Nhung khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ. Cả hai không chỉ là những giọng ca được yêu thích từ Làn sóng xanh mà còn đồng hành với nhau khi ngồi "ghế nóng" Giọng hát Việt 2013. Vì vậy, khi Đàm Vĩnh Hưng ngỏ lời, nữ ca sĩ Hồng Nhung lập tức đồng ý dù hiện tại đang định cư ở Pháp.

Vào tối ngày 10/8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức giới thiệu đến báo chí và khán giả đêm nhạc riêng mang tên The Portrait. Theo nam ca sĩ, sự kiện diễn ra vào ngày 2/10 tại khách sạn Meliá Hanoi (Hà Nội) với sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung , Uyên Linh và nhóm nhạc OPlus.

Diva Hồng Nhung tuyên bố ly hôn với người chồng ngoại quốc sau khoảng thời gian dài chung sống và có cặp song sinh đẹp như thiên thần là Tôm và Tép vào tháng 6/2018. Sau khi ly hôn, cả ba mẹ con Hồng Nhung chuyển ra sống trong một căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng. Bên cạnh đó, nữ diva còn có một căn hộ khác tại Mỹ.

Hiện tại, Hồng Nhung đang hạnh phúc bên hai con cùng bạn trai mới có tên là Gerhard Heusch - một kiến trúc sư người Đức. Trước khi đến với nhau, cả hai từng làm bạn bè suốt 10 năm. Khi Hồng Nhung bị mắc kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19, hai người trò chuyện và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thời gian đó, sự chia sẻ cũng như chăm sóc ân cần mà Gerhard Heusch dành cho Hồng Nhung và hai con riêng của cô đã khiến nữ ca sĩ cảm động.

Nữ ca sĩ hiện đã tìm được bến bờ hạnh phúc bên bạn trai kiến trúc sư người Đức - Ảnh: FBNV

Hồng Nhung và bạn trai có nhiều sở thích chung. Họ hòa hợp mọi mặt, cùng yêu nghệ thuật và thể thao. Thấy nữ ca sĩ hạnh phúc khi có tình yêu mới nên bạn bè và người thân đều ủng hộ mối quan hệ của họ. Hồng Nhung nhiều lần dẫn theo bạn trai đến những buổi tụ họp bạn bè thân thiết, vì sống ở Việt Nam lâu năm nên Gerhard Heusch có hiểu biết nhất định về văn hóa Việt và giới văn nghệ sĩ.