Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi chia sẻ không gian sống, vô tình để lộ tính cách thật ngoài đời

Hậu trường 08/08/2022 10:07

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải loạt ảnh khoe khu vườn phủ đầy màu xanh của mình kèm dòng trạng thái khiến dân tình chú ý. Theo đó, anh cho biết có sở thích khá "lạ" đó là thường xuyên thay đổi khu vườn khi cứ gần 3 tháng là anh lại sửa một lần bởi "cái nết nhanh chán" của mình.

"Tui nhớ không lầm là cái nhà này chưa bao giờ yên thân với tui được 5,6 tháng cả! Trong 14 năm qua,  sửa, đào bới, di chuyển, bứng lên, trồng xuống , thay hoa, đổi lá , chuyển cành, cẩu cây…. Gần như là 3 tháng/ lần với cái nết nhanh chán như tui! Chiều chủ nhật giải sầu của người nông dân" - Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi chia sẻ không gian sống, vô tình để lộ tính cách thật ngoài đời - Ảnh 1
Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về đông đảo sự quan tâm của dư luận. Bên dưới phần bình luận, các fan không khỏi ngẩn ngơ trước về đẹp nên thơ của khu vườn. Nhiều người cũng hết lời khen ngợi cho sự sáng tạo của thần tượng. Quả thật, thông qua những bức ảnh, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng đã đầu tư rất nhiều tâm sức vào từng ngóc ngách cho không gian sống của bản thân.

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi chia sẻ không gian sống, vô tình để lộ tính cách thật ngoài đời - Ảnh 2
Bình luận  bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng là một cái tên không còn xa lạ gì với showbiz Việt. Ở độ tuổi U50, anh vẫn đang miệt mài cống hiến cho âm nhạc, luôn giữ được sức nóng xứng với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt". Tuy liên tục vướng thị phi nhưng nam ca sĩ vẫn hoạt động chăm chỉ, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi chia sẻ không gian sống, vô tình để lộ tính cách thật ngoài đời - Ảnh 3
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Dù sau này có nhiều lớp nghệ sĩ trẻ đi lên nhưng trong lòng công chúng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

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