Em trai Hoài Linh lên tiếng nói thẳng vụ hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ: 'Đó là một sự vu khống và có liên quan tới phát luật'

Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ đã cân nhắc rất lâu trước khi lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, vì sự việc ngày càng đẩy đi xa và anh cho rằng đây là sự vu khống, liên quan đến pháp luật nên nam ca sĩ quyết định lên tiếng làm rõ về tin đồn

Chiều 21/9, em trai danh hài Hoài Linh - ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân Facebook với thái độ bức xúc. Cụ thể, nam ca sĩ công khai làm rõ tin đồn hãm hại Quốc Thiên , khiến nam ca sĩ bị trục xuất khỏi Mỹ hồi tháng 4 vừa rồi.

"Trong chuyến lưu diễn đi London hát lễ jubilee cho nữ hoàng Anh vào tháng 4 vừa rồi sau khi hát Vũ và Thiên còn phải bay qua Mỹ để hát tại Pechanga casino cho bầu show Liên Phạm nên hai anh em cùng nhau bay qua Mỹ.. tuy nhiên trên máy ngồi xa nhau. Vũ có global entry của Mỹ nên khi ra khỏi máy bay chỉ mất vài phút là ra khỏi hải quan, đôi khi không cần phải gặp officer hải quan Mỹ nữa… sau đó Vũ lấy hành lý đi thuê xe và về nhà.. receipt thuê xe của Vũ chắc vẫn còn với giờ giấc thuê, vì qua Mỹ chỉ có một ngày- hát buổi tối và hôm sau về VN liền nên Vũ tranh thủ đi về nhà sớm nghĩ ngơi xíu.

Dương Triệu Vũ cho biết anh cùng Quốc Thiên đã có chuyến bay sang Anh vào tháng 4 sau đo bay tiếp sang Mỹ để hát cho bầu show Liên Phạm. Sau khi hạ cánh, Dương Triệu Vũ rời sân bay và trở về nhà để nghỉ ngơi, tuy nhiên nam ca sĩ lại bị đồn rằng báo với an ninh sân bay là Quốc Thiên không có working visa, dẫn tới bị trục xuất khỏi Mỹ.

Không biết ác ý là Vũ đi thông báo với an ninh sân bay là Quốc Thiên không có working visa từ đâu ra, với lý do gì phải đi tung tin, động cơ nào, nghiêm trọng ra sao??"

Tiếp đó, Dương Triệu Vũ khẳng định bản thân không hề cạnh tranh với Quốc Thiên, thậm chí cả hai người còn giữ mối quan hệ thân thiết đồng nghiệp với nhau vì cùng hoạt động trong showbiz.

"Nói tới hành động phải có động cơ. Vũ không có gì phải cạnh tranh với Thiên. Vũ show diễn cũng không liên quan gì tới Thiên, càng không giật vợ giật chồng gì với Thiên, mà còn là anh em bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, Vũ luôn coi Thiên là đứa em út… Ai trong nghề sẽ biết Vũ không tham gia thị phi, hát xong sẽ về. Chuyện ai người nấy lo. Vũ không giúp được gì cho em mình thì thôi hơi đâu mà đi hại!?

Mọi người nghĩ an ninh của Mỹ đơn giản quá… nếu muốn khai báo ai đó không phải chỉ nói bông đùa là được rồi bỏ về. bạn phải có trách nhiệm với lời nói đó… và chắc chắn họ sẽ giữ bạn lại để tra khảo, kiểm tra uy tín và xem bạn thật hay dối trá.

Vũ mong những ai có ý nói Vũ làm gì hại đàn em của mình thì xin hãy lấy ra khỏi suy nghĩ. Vũ không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy, đập đổ chén cơm người khác!

Tin đồn này Vũ đã nghe trước đây vài tháng nhưng chỉ cười vì thấy nó quá vô lý … nhưng Vũ vừa nghe từ người rất tin cậy nó không đơn thuần là tin đồn mà là vu khống! Còn có liên quan tới luật sư và có cả chiến lược để kiện tụng."



Nguyên văn bài đăng của Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, em trai Hoài Linh khẳng định sẽ không để yên nếu mang mình ra để vu khống, kiện tụng. Anh cho biết bản thân mình lớn lên ở Mỹ, biết về luật pháp và luôn tuân thủ nên "không sợ một ai cả". Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Xuân Lan, Thanh Thảo, Bảo Anh, Quang Minh... gửi lời động viên nam ca sĩ khi vướng phải ồn ào này.

"Cả Dương Triệu Vũ và Trần Quốc Thiên đều là các ca sĩ dễ thương, hiền lành, biết đối nhân xử thế, cũng chưa từng nghe hai bạn có ý tị hiềm gì nhau. Sao lại để xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này! Đừng để người ngoài có động cơ hãm hại tình cảm anh em, dẫn dắt mình vào những rắc rối không đáng có. Thảo hoàn toàn tin Vũ không bao giờ đụng chạm gì đến đồng nghiệp, luôn đứng ngoài các scandal, tư cách rất đàn ông, không can thiệp vào bất cứ chuyện cá nhân của ai và không bao giờ có ý hại ai. Hy vọng hai bạn có thể nói chuyện cùng nhau và tìm cách “clear” mọi chuyện. Mong Thiên sáng suốt, tỉnh táo để không bị “dắt mũi” và tìm cách vượt qua khó khăn này", ca sĩ Thanh Thảo.

"Nghe vô lý mà vẫn có người tin", ca sĩ Vũ Hà.

"Anh tin Dương Triệu Vũ tập trung lo sức khỏe va nghề nghiệp em", nghệ sĩ Quang Minh.