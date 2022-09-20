Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi

Hậu trường 20/09/2022 12:12

Lấy chồng gần 4 tháng, đây là lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đưa vợ bầu về quê thăm gia đình.

Gần 4 tháng sau khi cưới nhưng mới đây nhất, cầu thủ xứ Thanh mới đưa vợ Tây Dianka Zakhidova về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng. Bầu vượt mặt, thượng vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục có hành động chăm sóc ân cần, quan tâm.

Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng lần đầu đưa vợ về quê - Ảnh: FBNV

Trước đó, để phù hợp với văn hóa ở quê, người mẫu Dianka chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, hài hòa, ăn mặc giản gị. Dù bầu bí ở tháng cuối thai kỳ nhưng nhan sắc của mẫu Tây vẫn rất xinh đẹp.

Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi - Ảnh 2
Vợ Bùi Tiến Dũng trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với văn hóa ở quê chồng - Ảnh: FBNV

 

Khi vừa về đến quê chồng, người mẫu Dianka được người thân chào đón từ cổng làng. Đáng chú ý, về đến quê đúng mùa gặt, Bùi Tiến Dũng đã ghi lại và đăng tải khoảnh khắc vợ Tây trổ tài làm nông dân, cào lúa khá chuyên nghiệp. Dù là người nước ngoài nhưng với màn "nhập gia tùy tục" nhanh chóng này được cư dân mạng dành hết lời khen ngợi.

Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi - Ảnh 3

 

Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi - Ảnh 4
Bầu ở tháng thứ 7, vợ Bùi Tiến Dũng trổ tài làm nông dân, cào lúa phụ giúp bố mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, netizen còn nhìn ra mối quan hệ giữa Dianka và bố mẹ chồng rất tốt đẹp. Trước đó, trong hôn lễ của cặp đỗi diễn ra vào 22/5 trên bãi biển ở Vũng Tàu, do hoàn cảnh, bố mẹ cô dâu không có mặt, khi đó mẫu Tây được bố mẹ chồng ở bên động viên. Khi nhận được sự quan tâm từ 2 vị phụ huynh, nàng mẫu khi đó nhiều lần bật khóc.

Bầu vượt mặt, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ chồng, không ngại làm nông, cào lúa khiến CĐM hết lời khen ngợi - Ảnh 5
Dianka được bố mẹ chồng yêu mến - Ảnh: FBNV

Được biết, Dianka đang mang thai ở tuần thứ 30. Đó là một bé trai, dự sinh vào cuối năm nay.

Mang thai đến tháng thứ 7, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp ngất ngây khiến netizen mê đắm đuối: 'Bầu mà nhìn gọn quá em ơi'

Mang thai đến tháng thứ 7, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp ngất ngây khiến netizen mê đắm đuối: 'Bầu mà nhìn gọn quá em ơi'

Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa mới khoe loạt ảnh mang thai tháng thứ 7 trên MXH, đáng chú ý bên dưới bài đang bên cạnh sự xinh đẹp của vợ cựu thủ thành tuyển Việt Nam không quên gửi lời ngọt ngào khiến nhiều người ganh tị.

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Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng vợ Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova

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