Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM "mỉa mai" chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu

Mới đây, Phương Oanh còn công khai đăng tải loạt ảnh thân mật của cả hai lên trang Facebook cá nhân, hành động này nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Đáng nói, trong loạt ảnh tình tứ của Phương Oanh - Shark Bình, nổi bật nhất vẫn là sự quan tâm của dân mạng về chiều cao của cả hai. Cụ thể, khi đứng chung khung hình, có vẻ chiều cao của Phương Oanh "nhỉnh" hơn Shark Bình.

Không còn úp mở về chuyện hẹn hò, Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức xuất hiện cùng nhau, tay trong tay vô cùng hạnh phúc trong nhiều sự kiện. Mặc cho cho những lời công kích bủa vây, Phương Oanh và Shark Bình liên tục xuất hiện công khai ở những nơi công cộng. Hết lộ ảnh đi chơi Golf, đến clip đi xem ca nhạc ở Đà Lạt. Không chỉ vậy, cả hai còn đi ăn vỉa hè, điệu bộ cử chỉ vô cùng tình cảm.

Được biết, Phương Oanh cao 1m67 còn Shark Bình lại thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu, chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười. Về phía Phương Oanh và Shark Bình, đứng trước vô số lời bình trái chiều, cả hai vẫn giữ tinh thần khá thoải mái, bình thản. Có vẻ như họ không còn quan tâm điều tiếng dư luận nữa, những gì họ làm là công khai, mặc cho ai suy nghĩ đồn đoán.

Sự chênh lệch chiều cao của Phương Oanh và Shark Bình bị mang ra bàn tán(Ảnh: Khóc Thuê)

Chuyện chênh lệch về ngoại hình ở các cặp đôi chân dài – đại gia không còn là chuyện gì quá xa lạ. Trước shark Bình, Cường Đô La cũng là doanh nhân nổi tiếng từng bị soi chiều cao khi đứng cạnh nhiều mỹ nhân showbiz nhưng Hồ Ngọc Hà hay Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, nam doanh nhân không hề tự ti hay buồn lòng về điều này.

Đứng trước vô số lời bình trái chiều, Shark Bình và Phương Oanh vẫn giữ tinh thần khá thoải mái. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Theo đó, khi thấy cặp đôi bên nhau, dù ngoại hình có vẻ lệch ít nhiều nhưng dư luận càng tin thêm về phát ngôn trước đó của Shark Bình: “Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn 1 chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên, hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

Từ quan quan điểm của Shark Bình có thể hiểu đẹp trai 6 múi có thể là hình mẫu đáng mơ ước của rất nhiều chị em hiện nay, nhưng rốt cuộc người có địa vị, tài sản như Shark Bình vẫn âm thầm làm bao nàng thần tượng đắm đuối.