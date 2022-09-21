Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM "mỉa mai" chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu

Hậu trường 21/09/2022 16:49

Chênh lệch về chiều cao và ngoại hình khi đứng cạnh Phương Oanh, Shark Bình bị cư dân mạng mỉa mai.

Không còn úp mở về chuyện hẹn hò, Phương OanhShark Bình đã chính thức xuất hiện cùng nhau, tay trong tay vô cùng hạnh phúc trong nhiều sự kiện. Mặc cho cho những lời công kích bủa vây, Phương Oanh và Shark Bình liên tục xuất hiện công khai ở những nơi công cộng. Hết lộ ảnh đi chơi Golf, đến clip đi xem ca nhạc ở Đà Lạt. Không chỉ vậy, cả hai còn đi ăn vỉa hè, điệu bộ cử chỉ vô cùng tình cảm.

Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 1
Hậu công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'soi' chiều cao khi đứng cạnh bạn gái.(Ảnh: Tổng Hợp)

Mới đây, Phương Oanh còn công khai đăng tải loạt ảnh thân mật của cả hai lên trang Facebook cá nhân, hành động này nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Đáng nói, trong loạt ảnh tình tứ của Phương Oanh - Shark Bình, nổi bật nhất vẫn là sự quan tâm của dân mạng về chiều cao của cả hai. Cụ thể, khi đứng chung khung hình, có vẻ chiều cao của Phương Oanh "nhỉnh" hơn Shark Bình.

Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 2
Phương Oanh Shark Bình đứng chung trong một sự kiện. (Ảnh: FB Phương Oanh)

 Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 3

Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 4

Shark Bình và Phương Oanh tung ảnh cận mặt, thấy rõ chênh lệch ngoại hình. (Ảnh: Tổng hợp)

Được biết, Phương Oanh cao 1m67 còn Shark Bình lại thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu, chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười. Về phía Phương Oanh và Shark Bình, đứng trước vô số lời bình trái chiều, cả hai vẫn giữ tinh thần khá thoải mái, bình thản. Có vẻ như họ không còn quan tâm điều tiếng dư luận nữa, những gì họ làm là công khai, mặc cho ai suy nghĩ đồn đoán.

Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 5
Sự chênh lệch chiều cao của Phương Oanh và Shark Bình bị mang ra bàn tán(Ảnh: Khóc Thuê)

 Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 6Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 7

Chuyện chênh lệch về ngoại hình ở các cặp đôi chân dài – đại gia không còn là chuyện gì quá xa lạ. Trước shark Bình, Cường Đô La cũng là doanh nhân nổi tiếng từng bị soi chiều cao khi đứng cạnh nhiều mỹ nhân showbiz nhưng Hồ Ngọc Hà hay Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, nam doanh nhân không hề tự ti hay buồn lòng về điều này.

Phương Oanh công khai đăng ảnh ôm ấp, Shark Bình bị CĐM 'mỉa mai' chiều cao khi đứng cạnh “búp bê”: Thấp bé hơn bạn gái đến nửa cái đầu - Ảnh 8
Đứng trước vô số lời bình trái chiều, Shark Bình và Phương Oanh vẫn giữ tinh thần khá thoải mái. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Theo đó, khi thấy cặp đôi bên nhau, dù ngoại hình có vẻ lệch ít nhiều nhưng dư luận càng tin thêm về phát ngôn trước đó của Shark Bình: “Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn 1 chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên, hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

Từ quan quan điểm của Shark Bình có thể hiểu đẹp trai 6 múi có thể là hình mẫu đáng mơ ước của rất nhiều chị em hiện nay, nhưng rốt cuộc người có địa vị, tài sản như Shark Bình vẫn âm thầm làm bao nàng thần tượng đắm đuối.

Mặc kệ chỉ trích, Phương Oanh tiếp tục thách thức dư luận, chủ động đăng tải loạt ảnh thân mật bên Shark Bình

Mặc kệ chỉ trích, Phương Oanh tiếp tục thách thức dư luận, chủ động đăng tải loạt ảnh thân mật bên Shark Bình

Bất chấp dư luận chỉ trích, lần đầu tiên Phương Oanh công khai xuất hiện tình tứ bên Shark Bình trên trang cá nhân.

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