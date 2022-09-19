Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người

Hậu trường 19/09/2022 10:57

Mặc scandal tình ái, Shark Bình và Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, CĐM tiếp tục đưa ra bàn tán xoay quanh sự việc Shark Bình chưa ly hôn vợ mà công khai đi với bạn gái mới. 

Mặc scandal tình ái, diễn viên Phương OanhShark Bình vẫn dính như sam. Sau hình ảnh ở sân golf, sự kiện mới đây dân mạng còn truyền tay nhau hình ảnh cặp đôi đi ăn vỉa hè. Không chỉ vậy, Phương Oanh và Shark Bình còn thoải mái thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.

Cụ thế, mới đây nhất “team qua đường” bắt gặp Phương Oanh và Shark Bình ngồi ăn uống cùng bạn bè tại vỉa hè. Cặp đôi không hề ngại ngần, xuất hiện công khai và trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Sau khi kết thúc bữa ăn, Shark Bình không ngại ngần ôm eo bạn gái công khai.

Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 1
Mặc scandal tình ái, Shark Bình và Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè. (Ảnh: Bí mật showbiz)

 Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 2

Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 3

Phương Oanh - Shark Bình vẫn dính như sam, thân mật đi ăn vỉa hè, thoải mái ôm eo giữa chốn đông người. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Trước đó, trong lúc việc ly hôn của Shark Bình và vợ vẫn đang được xử lý, nam doanh nhân tiếp tục lộ ảnh đi “du hí” cùng Phương Oanh tại Đà Lạt. Theo đó, trên mạng xã hội rộ lên hình ảnh Shark Bình cùng Phương Oanh check in sân golf lớn tại Đà Lạt, cả 2 cũng đăng ảnh trên Facebook cá nhân thu hút sự chú ý. Hay gần đây nhất, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê tình tứ cùng Shark Bình trong một sự kiện, cả hai còn thoải mái nắm tay bước đi bên nhau ở nơi công cộng.

Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 4

Hình ảnh Phương Oanh tay trong tay với Shark Bình đi chơi golf thu hút sự chú ý của dư luận. (Ảnh: Tổng hợp)

 Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 5

Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người - Ảnh 6
Shark Bình dẫn Phương Oanh vi vu khắp các sự kiện. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên tiktok)

Ngay sau khi chia sẻ, những bức ảnh này đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là chuyện riêng tư, CĐM không nên phán xét quá nhiều. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến chỉ trích Phương Oanh bởi hiện tại trên giấy tờ Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương vẫn là vợ chồng hợp pháp, việc Phương Oanh xuất hiện công khai với chồng người khác như vậy là trái với đạo đức. 

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