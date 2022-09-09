Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn "đập tan" tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?”

Phương Oanh bất ngờ tung loạt bằng chứng cùng những phân tích cho rằng vợ Shark Bình đang làm để hạ bệ cô. (Ảnh: Tổng hợp)

Chuyện tình yêu của Phương Oanh và Shark Bình đang là chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Cách đây ít giờ, Phương Oanh tiếp tục làm tâm điểm của mọi sự bàn tán khi công khai "bóc phốt" vợ Shark Bình sau những ngày im lặng, mỹ nhân gốc Hà Nam đã có một bài chia sẻ khá dài, hé lộ nhiều tình tiết mới trong “ồn ào tình ái” này.

Chưa dừng lại, sau khi lên tiếng về chuyện tình cảm, Phương Oanh chính thức lộ diện với công chúng thông qua việc phát sóng trực tiếp. Đồng thời người đẹp khéo léo khoe vòng 2 phẳng lỳ nhằm "đập tan" tin đồn mang bầu khiến cõi mạng xôn xao trong thời gian qua.

Lộ diện trên sóng trực tiếp, Phương Oanh tự hào cho biết bản thân đang ở mức cân 53kg. Theo đó, trước đây nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" vốn duy trì số cân là 51 nhưng người đẹp đã quyết định tăng 2kg để cơ thể trở nên sức sống hơn.

Ảnh cắt ra từ buổi phát sống trực tiếp, Phương Oanh tự tin lựa chọn váy bó ôm sát phô trọn thân hình quyến rũ, đồng thời người đẹp khá thoải mái trong việc tương tác với người hâm mộ. Diện mạo gợi cảm của người đẹp đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng. Một số bình luận của khán giả như sau:

"Em xinh và mạnh mẽ vững vàng",

"Phương Oanh vẫn xinh vẫn duyên dáng. Không ai là người hoàn hảo hãy sống với chính mình em nhé",

"Yêu chị Oanh nhất chúc chị sức khỏe luôn bình an"...

Phương Oanh xuất hiện với vòng hai phẳng lỳ đáp trả tin đồn mang thai với shark Bình. (Ảnh: FB Phương Oanh)

"Quỳnh Búp Bê” bị vướng vào ồn ào đang mang bầu gần đây. (Ảnh: Phutket)

Gần đây nhất, nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” bị vướng vào ồn ào đang mang bầu. Cụ thể, một đoạn tin nhắn rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Phương Oanh mặc áo phông đen, mặt mũi nhợt nhạt cùng với đó là vòng 2 nhô lên lùm lùm. Rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn Phương Oanh đang mang bầu. Tuy nhiên hình ảnh này cũng không loại trừ bị photoshop bởi chính anti-fan diễn viên Phương Oanh. Hoặc hình ảnh mang bầu trong phim của nữ diễn viên.