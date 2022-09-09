Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn "đập tan" tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?”

Hậu trường 09/09/2022 16:42

Phương Oanh đã có động thái đầu tiên sau những ngày gánh bão dư luận hậu nghi vấn mang bầu với doanh nhân Shark Bình.

Chuyện tình yêu của Phương Oanh và Shark Bình đang là chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Cách đây ít giờ, Phương Oanh tiếp tục làm tâm điểm của mọi sự bàn tán khi công khai "bóc phốt" vợ Shark Bình sau những ngày im lặng, mỹ nhân gốc Hà Nam đã có một bài chia sẻ khá dài, hé lộ nhiều tình tiết mới trong “ồn ào tình ái” này.

Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn 'đập tan' tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?” - Ảnh 1

Phương Oanh bất ngờ tung loạt bằng chứng cùng những phân tích cho rằng vợ Shark Bình đang làm để hạ bệ cô. (Ảnh: Tổng hợp)

Chưa dừng lại, sau khi lên tiếng về chuyện tình cảm, Phương Oanh chính thức lộ diện với công chúng thông qua việc phát sóng trực tiếp. Đồng thời người đẹp khéo léo khoe vòng 2 phẳng lỳ nhằm "đập tan" tin đồn mang bầu khiến cõi mạng xôn xao trong thời gian qua.

Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn 'đập tan' tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?” - Ảnh 2

Phương Oanh ưu ái lựa chọn trang phục bó sát nhằm "đập tan" có thai trước đó. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Lộ diện trên sóng trực tiếp, Phương Oanh tự hào cho biết bản thân đang ở mức cân 53kg. Theo đó, trước đây nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" vốn duy trì số cân là 51 nhưng người đẹp đã quyết định tăng 2kg để cơ thể trở nên sức sống hơn.

Ảnh cắt ra từ buổi phát sống trực tiếp, Phương Oanh tự tin lựa chọn váy bó ôm sát phô trọn thân hình quyến rũ, đồng thời người đẹp khá thoải mái trong việc tương tác với người hâm mộ. Diện mạo gợi cảm của người đẹp đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng. Một số bình luận của khán giả như sau: 

"Em xinh và mạnh mẽ vững vàng",

"Phương Oanh vẫn xinh vẫn duyên dáng. Không ai là người hoàn hảo hãy sống với chính mình em nhé",

"Yêu chị Oanh nhất chúc chị sức khỏe luôn bình an"...

Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn 'đập tan' tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?” - Ảnh 3
Phương Oanh xuất hiện với vòng hai phẳng lỳ đáp trả tin đồn mang thai với shark Bình. (Ảnh: FB Phương Oanh)
Phương Oanh diện đầm bó sát, tự tin khoe eo thon dáng gọn 'đập tan' tin đồn bầu bí với Shark Bình: “Ai dám đồn tôi mang thai?” - Ảnh 4

"Quỳnh Búp Bê” bị vướng vào ồn ào đang mang bầu gần đây. (Ảnh: Phutket)

Gần đây nhất, nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” bị vướng vào ồn ào đang mang bầu. Cụ thể, một đoạn tin nhắn rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Phương Oanh mặc áo phông đen, mặt mũi nhợt nhạt cùng với đó là vòng 2 nhô lên lùm lùm. Rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn Phương Oanh đang mang bầu. Tuy nhiên hình ảnh này cũng không loại trừ bị photoshop bởi chính anti-fan diễn viên Phương Oanh. Hoặc hình ảnh mang bầu trong phim của nữ diễn viên.

Phương Oanh "mỉa mai" sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng”

Phương Oanh "mỉa mai" sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng”

Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả nổ ra tranh cãi kịch liệt khi hé lộ thêm những tình tiết đằng sau câu chuyện tình cảm với Shark Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình vợ Shark Bình Phương Oanh diện đồ bó sát tự tin khỏe eo thon dáng gọn tin đồn Phương oanh mang thai Quỳnh Búp Bê Phương Oanh đập tan tin đồn mang thai

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh