Phương Oanh vạch trần "âm mưu" thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe”

Hậu trường 09/09/2022 10:04

Phương Oanh thẳng thừng vạch trần “dã tâm” của vợ Shark Bình khi muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cô để “đánh bóng bản thân".

Rạng sáng ngày 9/9, Phương Oanh gây bất ngờ khi đăng bài giải trình về ồn ào tình ái vừa qua của nữ diễn viên và vợ Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương. Cụ thể, ngay đầu bài đăng, Phương Oanh đã nhấn mạnh những chia sẻ của cô là sự thật, không phải lời giải thích mà là phân tích về drama nhiều ngày vừa qua khi cô bị dư luận ném đá là "người thứ 3" xem vào hôn nhân của cặp vợ chồng doanh nhân Đào Lan Hương - Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Phương Oanh vạch trần 'âm mưu' thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe” - Ảnh 1
Bài đăng vạch trầm ‘âm mưu’ thâm hiểm vợ Shark Bình của Phương Oanh. (Ảnh: FB Phương Oanh)
Phương Oanh vạch trần 'âm mưu' thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe” - Ảnh 2
Vợ Shark Bình không cấm chồng yêu đương. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Theo đó, Phương Oanh tung loạt tin nhắn của bà Đào Lan Hương với Shark Bình, nội dung đề cập đến việc phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm kiếm “tình yêu” mới.

Trong loạt tin nhắn "Quỳnh Búp Bê" đăng tải, có thể thấy bà Đào Lan Hương động viên Shark Bình thoải mái yêu Phương Oanh: “Việc anh có ai đó chăm sóc, em hoàn toàn hiểu và em cũng mong muốn anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy đến lúc cần cho nhau 1 tương lai mới”.

Phương Oanh vạch trần 'âm mưu' thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe” - Ảnh 3
Bà Đào Lan Hương đề cập vấn đề phân chia tài sản. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Cũng chính vì điều này mà Shark Bình đã tin tưởng bà Lan Hương và không may đề phòng. Đáng nói, Phương Oanh còn tiết lộ việc bà Lan Hương trì hoãn việc hoàn tất các thủ tục ly mà không khiến Shark Bình nghi ngờ.

Thậm chí Phương Oanh còn chỉ trích hành động mang con lên mạng xã hội của bà Lan Hương cũng như những động thái ám chỉ Phương Oanh "cướp chồng" : “VẤN ĐỀ ở đây là: tại sao trước kia anh ấy có những người khác thì chị ta không “thượng tôn pháp luật”, không “vì con” để dứt điểm thủ tục ly hôn? Mà chỉ khi chúng tôi đến với nhau thì chị ta mới “thượng tôn pháp luật”, tỏ ra “tổn thương đau buồn” và có những lời lẽ ám chỉ để mọi người lầm tưởng Oanh “cướp chồng” của chị ta? Nói đến đây là thấy dễ hiểu rồi phải không?”.

Phương Oanh vạch trần 'âm mưu' thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe” - Ảnh 4

Phương Oanh chỉ trích việc vợ Shark Bình mang con cái để lấy lòng thương hại (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Phương Oanh mỉa mai sâu cay “chính thất”: “Vì Oanh là người nổi tiếng, chỉ có dựa vào điều này thì mới biến chị ta từ một người chả mấy ai biết đến ngoài cái danh “vợ Shark Bình” trở thành một “nữ cường đứng lên vì con” được nhiều người biết đến. Oanh nghĩ rằng: người nữ cường thật sự thì sẽ không bao giờ bất chấp thủ đoạn chà đạp lên người vô tội để đạt được danh vọng như thế. Một người mẹ vì con thật sự cũng sẽ không mang ảnh các con khi còn bé tận 8 năm trước ra làm vũ khí với những lời lẽ “đáng thương” để cho thiên hạ hả hê Toxic khắp nơi như vậy! Oanh thật sự “nể” cái dã tâm đó của chị ta”.

Phương Oanh vạch trần 'âm mưu' thâm hiểm của vợ Shark Bình: Đòi phân chia tài sản và khuyến khích chồng đi tìm “tình yêu” mới, CĐM đồng loạt “quay xe” - Ảnh 5

Dân mạng ‘quay xe’ mỉa mai vợ Shark Bình khi Phương Oanh tung tin nhắn bóc mẽ âm mưu ‘chính thất’ (Ảnh: Tổng hợp)

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của Phương Oanh đã nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều fanpage có hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt theo dõi đã chia sẻ lại và nhận được lượng tương tác khủng. Không ít cư dân mạng lập tức “quay xe”, chuyển sang mỉa mai vợ Shark Bình là người phụ nữ mưu mô, dùng con cái làm quân bài truyền thông. Một số người không giấu nổi sự thất vọng trước màn “lật mặt” trắng trợn của nữ doanh nhân.

Phương Oanh “ngang ngược” minh chứng tình yêu với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương cao tay dằn mặt "tiểu tam": “Bon chen rùm ben coi chừng ăn dép”

Phương Oanh “ngang ngược” minh chứng tình yêu với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương cao tay dằn mặt "tiểu tam": “Bon chen rùm ben coi chừng ăn dép”

Giữa lúc phát ngôn về hình ảnh nhạy cảm của Phương Oanh gây tranh cãi, vợ Shark Bình có trạng thái đầy ẩn ý khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

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