Phương Oanh "mỉa mai" sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng”

Hậu trường 09/09/2022 11:43

Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả nổ ra tranh cãi kịch liệt khi hé lộ thêm những tình tiết đằng sau câu chuyện tình cảm với Shark Bình.

Mới đây, Phương Oanh bất ngờ công khai tin nhắn của vợ Shark Bình khiến dân tình không khỏi tranh cãi. Bên cạnh đó, nữ diên viên “Quỳnh Búp Bê” còn đăng tải bức tâm thư nhằm “bóc trần” con người thật của doanh nhân Đào Lan Hương và có những chia sẻ dài tiết lộ “sự thật” đằng sau ồn ào tình cảm với Shark Bình.

Phương Oanh 'mỉa mai' sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng” - Ảnh 1
Vợ Shark Bình cho biết đến lúc "cần cho nhau một tương lai mới".(Ảnh: FB Phương Oanh)

Cụ thể, nữ diễn viên khẳng định những gì cô chia sẻ không phải là lời giải thích mà là phân tích tường tận câu chuyện để mọi thứ được sáng tỏ. Theo đó, Phương Oanh khẳng định cô không phải là “người thứ ba”, cô và Shark Bình yêu nhau đàng hoàng, bạn bè và gia đình hai bên đều biết và ủng hộ, thậm chí con trai anh đã đi chơi với diễn viên. 

Trong bài viết nữ diễn viên cũng cho biết chính vợ Shark Bình còn ủng hộ vị doanh nhân này yêu đương để tìm thấy người chăm sóc. Theo Phương Oanh chia sẻ, cũng chính vì được vợ cho phép “yêu thì yêu đi” điều này đã khiến cho bạn trai Shark Bình hoàn toàn tin tưởng mà chẳng hề đề phòng dù bị trì hoãn việc các thủ tục ly hôn trước đó. 

Phương Oanh 'mỉa mai' sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng” - Ảnh 2
Doanh nhân Đào Lan Hương đã biết chuyện và hi vọng chồng tìm được bến đỗ hạnh phúc.(Ảnh: FB Phương Oanh)

Phương Oanh giải bày: “Dưới đây là tin nhắn bạn gái cũ anh ấy gửi cho Oanh mấy ngày trước (ảnh phía dưới), lý do gửi thì chuyện không liên quan nên Oanh không chia sẻ. Tức là trước khi đến với Oanh, anh Bình cũng đã yêu một số người nhưng lúc đó chị ta lại không hề “thượng tôn pháp luật” hay tỏ ra “đau buồn trách giận. 

Thậm chí gần đây còn động viên anh ấy cứ thoải mái yêu đi (ảnh phía dưới) để được chăm sóc và mỗi người có cuộc sống riêng, nghe thật cao thượng. Vậy nên anh ấy mới tin tưởng vào sự (tưởng như là) tử tế xanh chín của chị ta sau khi ký đơn ly hôn và ly thân nhiều năm mà không mảy may đề phòng. Thậm chí khi chị ta trì hoãn việc hoàn tất các thủ tục ly hôn như đã thống nhất trước kia thì anh ấy cũng chẳng nghi ngờ”.

Phương Oanh 'mỉa mai' sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng” - Ảnh 3
Vợ Shark Bình gửi lời nhắn đến chồng: "Yêu thì cứ yêu đi". (Ảnh: FB Phương Oanh)

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Phương Oanh trực tiếp nhắc đến tên vợ Shark Bình. Diễn viên “Quỳnh Búp Bê” cho rằng, nữ doanh nhân Đào Lan Hương đang cố tình lợi dụng drama để đóng vai bị hại, vu khống cho cô tội xấu “cướp chồng”.

Phương Oanh 'mỉa mai' sâu cay vợ Shark Bình: Khuyến khích chồng thoải mái yêu đương nhưng đóng vai bị hại, vu khống cô tội xấu “cướp chồng” - Ảnh 4
Doanh nhân Đào Lan Hương được Phương Oanh "vạch trần" là khuyến khích chồng đi tìm kiếm tình yêu mới. (Ảnh: Tổng hợp)

Sau khi Phương Oanh công khai loạt tin nhắn riêng tư của vợ Shark Bình, vạch trầm ‘âm mưu’ thâm hiểm của ‘chính thất’ khiến dân mạng đồng loạt đồng loạt ‘quay xe’ gấp. Hiện tại, vụ việc đang được sự quan tâm đặc biệt từ netizen.

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