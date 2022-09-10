Danh tính “người yêu cũ” Shark Bình, “người thứ tư” bị Phương Oanh lôi vào lùm xùm tình ái với Đào Lan Hương là ai?

Drama tình ái Shark Bình - Phương Oanh lại xuất hiện thêm nhân vật mới, năm nay 28 tuổi, hiện đang là CEO kiêm Tổng giám đốc một học viện.

Những ngày gần đây, mạng xã hội "nổi sóng, nổi gió” trước những ồn ào tình cảm tay ba giữa Shark Bình – Phương Oanh và bà Đào Lan Hương. Lùm xùm tình ái đã kéo dài nửa tháng nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây nhất, một nhân vật người được cho là người yêu cũ của Shark Bình cũng bất ngờ nhập cuộc. Nhân vật mới xuất hiện giữa bão drama được biết đó chính là cô gái với tên N.C. Drama tình ái Shark Bình - Phương Oanh xuất hiện thêm nhân vật mới. (Ảnh: Tổng hợp) Nhanh chóng danh tính của người được cho là bạn gái cũ của Shark Bình đã trở thành chủ đề được dân mạng tìm kiếm. Theo đó, thông tin được dân mạng “truy lùng” N.C. năm nay 28 tuổi, hiện đang là CEO kiêm Tổng giám đốc một học viện chuyên đào tạo livestream trên mạng xã hội.

Cô gái được cho là "người yêu cũ" Shark Bình, 28 tuổi, hiện đang là CEO và Tổng giám đốc một học viện.

(Ảnh minh họa: Internet) “Người thứ tư” trong drama tình ái của Phương Oanh và Shark Bình sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, có thành tích học tập đáng nể. Theo những hình ảnh được chia sẻ, cô gái cũng khởi nghiệp từ rất trẻ bằng cách thành lập thương hiệu nội y của riêng mình ngay từ năm hai đại học. Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn đang phát triển các lĩnh vực kinh doanh Mạng xã hội "dậy sóng" trước những ồn ào xoay quanh mối quan hệ giữa Shark Bình, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Đào Lan Hương. (Ảnh: FB Shark Tank) Trước đó nói về mối quan hệ liên quan đến Shark Bình, N.C. chia sẻ: “Anh Bình từng đến nhà đặt vấn đề với mẹ em, xin qua lại với em, con trai anh ấy em gặp đầy, bố anh trai chị dâu cháu chắt… Nên cái trò chị Oanh nói ai anh ấy chả thế, mục đích là nhân giống khắp nơi cho bằng bạn bằng bè. Bạn bè hôm đi Nga có ai dưới 3 vợ đâu, toàn vợ này đẻ là đến vợ kia đẻ. Vợ này đẻ là vợ sau bầu. Coi phụ nữ như cái máy đẻ. Nên em mới sợ. Gen e thì xịn, ai cho lung tung".

Cô gái được cho là người yêu cũ của Shark Bình tố Phương Oanh cố tình lôi cô vào lùm xùm tình ái. (Ảnh: FB N.C.) Quay lại chuyện lùm xùm tình ái, N.C. bất ngờ tố Phương Oanh cố tình lôi mình vào drama thông qua đoạn tin nhắn bôi mờ được nữ diễn viên công bố vào đêm 9/9. Không những vậy, người yêu cũ Shark Bình còn một mực khẳng định bản thân không liên quan đến lùm xùm tình ái của Phương Oanh và nam doanh nhân nhưng bất ngờ bị gọi tên nên bắt buộc phải lên tiếng.

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