Mặc kệ chỉ trích, Phương Oanh tiếp tục thách thức dư luận, chủ động đăng tải loạt ảnh thân mật bên Shark Bình

Bất chấp dư luận chỉ trích, lần đầu tiên Phương Oanh công khai xuất hiện tình tứ bên Shark Bình trên trang cá nhân.

Những ngày qua, lùm xùm tình ái giữa Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh cùng mối quan hệ nhập nhằng của vợ nam doanh nhân là bà Đào Lan Hương nhận về sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mới đây nhất, vào tối ngày 20/9, Phương Oanh lại tiếp tục gây tranh cãi khi chủ động đăng loạt ảnh sánh đôi bên Shark Bình tại một sự kiện của thẩm mỹ viện nổi tiếng, sự việc này khiến cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán xôn xao. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên Phương Oanh và Shark Bình công khai ảnh bên nhau sau khi xác nhận chuyện tình cảm.

Hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình thân mật ôm eo nhau tại sự kiện. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh) Mặc kệ chỉ trích, Phương Oanh tiếp tục thách thức dư luận, chủ động công khai loạt ảnh thân mật bên Shark Bình. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh) Tuy nhiên, khoảnh khắc tình tứ giữa Phương Oanh và Shark Bình, khiến cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ. Theo đó, vì nam doanh nhân vẫn đang trong mối quan hệ vợ chồng hợp pháp với Đào Lan Hương nên không ít khán giả đã để lại để lại bình luận mỉa mai, chỉ trích cho nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê. Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng Phương Oanh đang cố tình thách thức dư luận khi chủ động đăng ảnh rạng rỡ bên Shark Bình.

Đây là lần đầu tiên Phương Oanh công khai ảnh ảnh chụp với Shark Bình trên trang cá nhân sau khi xác nhận hẹn hò. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh) Trước đó, Shark Bình và Phương Oanh cũng lộ diện cùng nhau ở sân golf sau loạt ồn ào về chuyện tay ba với vợ shark Bình. Trong bức ảnh rò rỉ trên mạng, cả 2 xuất hiện ôm eo nhau rất tình tứ. Ở một diễn biến khác, cư dân mạng còn bắt gặp hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình đưa nhau đi ăn ở vỉa hè. Cả hai đều xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị. Phương Oanh được bạn trai chăm sóc tỉ mỉ, cả hai trao nhau cái ôm ngọt ngào dưới gốc cây. Hình ảnh này nhanh chóng khiến team qua đường cũng phải trầm trồ. Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp check in cùng nhau tại sân golf (Ảnh: FB Phương Oanh) Ca hai bị "team qua đường" bắt gặp thân mặc đi ăn vỉa hè. (Ảnh: Tổng hợp) Kể từ khi công khai mối quan hệ, Shark Bình và Phương Oanh nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đáng chú ý, vợ Shark Bình khẳng định cô và chồng vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Trong khi đó, Shark Bình lại khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018 nên việc anh có tình yêu mới là không sai.

Lộ thêm ảnh Shark Bình - Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, cặp đôi dính như sam không ngại ôm eo giữa chốn đông người Mặc scandal tình ái, Shark Bình và Phương Oanh thân mật đi ăn vỉa hè, CĐM tiếp tục đưa ra bàn tán xoay quanh sự việc Shark Bình chưa ly hôn vợ mà công khai đi với bạn gái mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-chi-trich-phuong-oanh-tiep-tuc-thach-thuc-du-luan-chu-dong-dang-tai-loat-anh-than-mat-ben-shark-binh-505186.html