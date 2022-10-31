Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém 14 tuổi tình tứ không rời trong tiệc sinh nhật, còn có cử chỉ ngọt ngào gây chú ý

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng thoải mái thể hiện tình cảm trong tiệc sinh nhật trước sự chứng kiến của nhiều người.
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Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai Anh Dũng đã có chia sẻ hình ảnh nhân ngày sinh nhật của mình. Được biết, bữa tiệc được diễn tại căn chung cư riêng của Trương Ngọc Ánh với sự góp mặt chung vui của bạn bè thân thiết. Đặc biệt, sau 2 năm công khai hẹn hò, cặp đôi lệch tuổi Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh không ngần ngại có những cử chỉ ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trong số những bức ảnh đăng tải, người hâm mộ đặc biệt chú ý hình ảnh nam diễn viên nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu ngọt ngào lên vai bạn gái. Trên trang cá nhân, Anh Dũng cùng bày tỏ niềm vui: "Sinh nhật ấm áp được tổ chức bất ngờ và hạnh phúc. Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ biết ơn".
Dưới phần bình luận, Trương Ngọc Ánh được khen ngợi ngày càng trẻ trung, mặn mà và "xứng đôi vừa lứa" khi sánh bước bên người yêu kém tuổi. Nhiều người còn bày tỏ ý trông ngóng nhanh chóng đến ngày có cái kết viên mãn cho mối tình này.
Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém 14 tuổi Anh Dũng chính thức công khai hẹn hò vào tháng 4/2021. Sau đó, Anh Dũng cũng thoải mái đăng tải nhiều hình ảnh đi du lịch cùng Trương Ngọc Ánh và con gái của cô. Ngoài ra, nam diễn viên cũng là người tháp tùng, đồng hành cùng bạn gái trong mọi hoạt động.