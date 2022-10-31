Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém 14 tuổi tình tứ không rời trong tiệc sinh nhật, còn có cử chỉ ngọt ngào gây chú ý

Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai Anh Dũng đã có chia sẻ hình ảnh nhân ngày sinh nhật của mình. Được biết, bữa tiệc được diễn tại căn chung cư riêng của Trương Ngọc Ánh với sự góp mặt chung vui của bạn bè thân thiết. Đặc biệt, sau 2 năm công khai hẹn hò, cặp đôi lệch tuổi Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh không ngần ngại có những cử chỉ ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bữa tiệc sinh nhật của Anh Dũng được diễn tại căn chung cư riêng của Trương Ngọc Ánh với sự góp mặt chung vui của bạn bè thân thiết - Ảnh: FBNV

Trong số những bức ảnh đăng tải, người hâm mộ đặc biệt chú ý hình ảnh nam diễn viên nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu ngọt ngào lên vai bạn gái. Trên trang cá nhân, Anh Dũng cùng bày tỏ niềm vui: "Sinh nhật ấm áp được tổ chức bất ngờ và hạnh phúc. Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ biết ơn".