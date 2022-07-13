'Tình trẻ kém 14 tuổi' Anh Dũng hiếm hoi tháp tùng Trương Ngọc Ánh, 'ghi điểm' với hành động đặc biệt này

Hậu trường 13/07/2022 10:08

Không còn "giữ kẽ" như trước, Trương Ngọc Ánh và "tình trẻ" Anh Dũng vô cùng thoải mái thể hiện tình cảm trong các sự kiện công khai.

Trương Ngọc Ánh Anh Dũng là một trong những cặp đôi đình đám trong làng giải trí. Dù chênh lệch nhau 14 tuổi nhưng cả hai vẫn nhận được dân tình nhận xét là đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Mới đây, trong sự kiện họp báo Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, "tình trẻ kém 14 tuổi" Anh Dũng đã ân cần tháp tùng Trương Ngọc Ánh. Từ những sự chăm sóc chu đáo của Anh Dũng, ai nấy đều dành sự ngưỡng mộ cho nữ diễn viên họ Trương. 

'Tình trẻ kém 14 tuổi' Anh Dũng hiếm hoi tháp tùng Trương Ngọc Ánh, 'ghi điểm' với hành động đặc biệt này - Ảnh 1
Anh Dũng đứng đợi Trương Ngọc Áh rất lâu để cùng vào sự kiện - Ảnh: Chụp màn hình
'Tình trẻ kém 14 tuổi' Anh Dũng hiếm hoi tháp tùng Trương Ngọc Ánh, 'ghi điểm' với hành động đặc biệt này - Ảnh 2
Nam diễn viên ân cần kéo ghế cho bạn gái ngồi - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong suốt quá trình sự kiện diễn ra, nam diễn viên đã đứng đợi bạn gái để cô chụp ảnh cùng các đối tác, các giám khảo. Đôi mắt nam diễn viên liên tục quan sát bạn gái. Sau đó, cả hai mới sánh đôi nhau vào sảnh tiệc. Tiếp đó, cả hai ngồi vào bàn cùng nhau.

Khi người yêu lên sân khấu phát biểu, nam diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" đã dùng điện thoại chụp và ghi hình nửa kia của mình. Ân cần hơn là lúc Trương Ngọc Ánh quay lại, bạn trai kém tuổi đã nhẹ nhàng kéo ghế để cô có thể dễ dàng ngồi xuống với chiếc đầm dạ hội khá nặng nề.

'Tình trẻ kém 14 tuổi' Anh Dũng hiếm hoi tháp tùng Trương Ngọc Ánh, 'ghi điểm' với hành động đặc biệt này - Ảnh 3
Cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường - Ảnh: Internet

Sau khi xác nhận tình yêu, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường. Anh Dũng được biết tới là một diễn viên thực lực ở miền Bắc, hơn chục năm kể từ khi tham gia sự nghiệp diễn xuất đến nay, anh đã bỏ túi cho mình rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và ăn khách như: "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc", "Sống chung với mẹ chồng", "Bão qua làng", "Ngược chiều nước mắt", "Gái già lắm chiêu V"… Hiện tại, sau khoảng thời gian nam tiến, nam diễn viên đã thành lập công ty và đạt được nhiều thành tựu.

Về phía Trương Ngọc Ánh, cô sinh năm 1976, từng là người mẫu nổi tiếng sau đó chuyển hướng sang diễn viên, nhà sản xuất. Cô tạo ấn tượng mạnh qua nhiều bộ phim như "Hương Ga", "Đồng Tiền Xương Máu", "Truy Sát"... Cô cũng từng có cuộc hôn nhân lỡ dở với nam diễn viên Trần Bảo Sơn.

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