Tiết lộ tâm nguyện cuối đời của cố NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 06/03/2023 11:38

Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt sớm tại nhà riêng của nghệ sĩ Vũ Linh để hỗ trợ lo liệu tang lễ cho giọng ca Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Nghệ sĩ Linh Tâm cho biết, Vũ Linh là một nghệ sĩ yêu nghề, có tâm khi sẵn sàng chỉ dạy đàn em. Diễn viên 6X ngưỡng mộ vì đàn anh sống “sạch", không vướng scandal mà chỉ tập trung hết mình cho nghệ thuật. “Tôi với anh Linh giống nhau ở chỗ khi Tổ nghiệp cho mình cái duyên sân khấu thì mình chỉ tập trung vào cái đó chứ không để bị chi phối. Chúng tôi không nghĩ đến việc kinh doanh mà chỉ muốn ca hát. Anh Linh là người sống chuẩn mực, đạo đức nên lúc nào tôi cũng tôn trọng anh".

 

Bên cạnh đó, khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh hôn mê, ông không khỏi lo lắng. Thông thường, Linh Tâm sẽ ở Việt Nam 6 tháng rồi trở về Mỹ. Tuy nhiên trong lần này, nam nghệ sĩ quyết định hoãn lại vì lo lắng cho sức khỏe của đàn anh. “Nếu như về đến Mỹ mà nghe tin anh Linh qua đời, tôi cũng sẽ mua vé bay về. Tôi cứ ở lại Việt Nam và ráng chờ. Cách đây vài ngày anh Linh tỉnh lại, tôi có vào thăm nhưng anh chỉ nhìn thôi. Hôm nay khi bác sĩ rút ống thở cho anh thì tôi vẫn ở cạnh bên. Không biết có kiếp sau để hai anh em được hát chung không?”, nam nghệ sĩ trăn trở.

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Dù đối diện với bạo bệnh song NSƯT Vũ Linh vẫn dành sự quan tâm và có những trăn trở đối với sân khấu cải lương - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Linh Tâm kể mỗi lần từ Mỹ trở về Việt Nam, một trong những việc đầu tiên ông làm là đến thăm NSƯT Vũ Linh. Cả hai có dịp tâm sự với nhau nhiều điều, đặc biệt là những trăn trở của giọng ca Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài dành cho nghệ thuật. “Anh Linh luôn muốn có một sân khấu để làm nghệ thuật chân chính, chuyên nghiệp. Nhiều nghệ sĩ bây giờ mỗi người làm một chuyện nên để quy tụ lại, diễn chung với nhau một vở như ngày xưa thì khó lắm. Anh Linh mong muốn được hát, được cống hiến cho nghệ thuật".

Gắn bó với nghệ sĩ Vũ Linh trong suốt khoảng thời gian dài nhưng nghệ sĩ Linh Tâm chưa bao giờ thấy đàn anh buồn vì không có gia đình nhỏ. Lý giải về điều này, giọng ca sinh năm 1962 cho hay: “Anh ấy sống cả đời cho khán giả. Đó là mối quan tâm của anh. Đối với anh Linh, khán giả là trên hết".

 

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NSƯT Diệu Hiền xem NSƯT Vũ Linh như một người em ruột - Ảnh: FBNV

NSƯT Diệu Hiền cũng không khỏi xót xa khi hay tin Vũ Linh qua đời. Được biết nam nghệ sĩ là một người em, một người học trò có mối quan hệ thân thiết với giọng ca Tần Quỳnh khóc bạn nên bà lập tức nhờ người đưa đến nhà riêng để tiễn biệt. “Tôi xem Linh như em ruột. Trong cuộc đời tôi, trên là mẹ, tiếp theo là Vũ Linh rồi mới đến con cái. Trước đây mẹ Vũ Linh đã gửi cậu ấy cho tôi. Dù không phải ruột thịt nhưng cả hai đã đi chung, ăn chung suốt mấy chục năm trời. Khi Vũ Linh mất, tôi nắm tay cậu ấy mà không được. Chẳng thà mình đừng thấy, chứ như vậy thì rất khó chịu. Trong nhà ngay lúc nhỏ tôi bị đòn vẫn không khóc. Chỉ riêng Vũ Linh không biết sao tôi nhìn mà khóc hoài", bà bày tỏ nỗi lòng.

Từng có khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhau nên giữa NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh có nhiều kỷ niệm. Cả hai đã cùng nhau biểu diễn các sân khấu lớn nhỏ ở miền Tây. 

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối

Tối ngày 5/3, nhiều khán giả không quản đường xa có mặt tại nhà NSƯT Vũ Linh để tiễn đưa ông đoạn đường cuối.

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