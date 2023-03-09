Tiết lộ bí mật đằng sau màn bắt trend 'triệu view' của quý tử nhà Hòa Minzy

Mới đây, quý tử nhà Hòa Minzy đã có màn quảng bá ca khúc mới của mẹ khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Kể từ khi công khai hình ảnh của con trai, Hoà Minzy nhận được nhiều hơn sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của bé Bo. Thông qua những hình ảnh, đoạn video được Hoà Minzy chia sẻ, bé Bo gây ấn tượng bởi vẻ đáng yêu, lanh lợi, thông minh và vô cùng tình cảm. Hòa Minzy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con tâm lý, nhẹ nhàng.

Với vẻ ngoài đáng yêu kháu khỉnh, Bo Thúi nhanh chóng sở hữu riêng cho mình số lượng người hâm mộ "khủng" trên khắp các trang mạng xã hội. Do đó, không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc Hòa Minzy còn khiến dân tình không nhịn được xuýt xoa khi sở hữu cuộc sống viên mãn cạnh quý tử Bo Thúi.

Cuộc sống viên mãn của Hòa Minzy bên quý tử - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang Tiktok cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc hậu trường của nữ ca sĩ và quý tử trong màn bắt trend "triệu view". Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Bo biết mẹ giỏi tiếng anh nên nó nhây bằng tiếng anh luôn rồi" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, trong đoạn clip, Hòa Minzy đang rất tích cực "dụ" Bo Thúi cùng lipsync trên nền nhạc một bài hát có sự tham gia của nữ ca sĩ. Không hề chiều theo ý mẹ, nhóc tỳ đã tự cảm nhận nhạc và hát theo bằng những từ ngữ tiếng anh đã được học khiến Hòa Minzy không nén nổi bật cười thành tiếng. Tại đây, người đẹp 9x thể hiện rõ sự "bất lực" trên gương mặt, cô chia sẻ: "Bo hát bài khác trên nền nhạc này mới sợ chứ".

Quý tử nhà Hòa Minzy đã có màn quảng bá ca khúc mới của mẹ khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh: Chụp màn hình

Sau bao lần kiên trì vất vả, công cuộc "lôi kéo" Bo Thúi cùng lipsync của Hòa Minzy vẫn không thành công. Cuối đoạn clip, nhóc tỳ còn vô cùng lễ phép tạm biệt nữ ca sĩ trước khi rời đi "Mẹ ơi, con phải đi rồi" khiến người hâm mộ được phen "tan chảy".

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