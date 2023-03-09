Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc đến ngất xỉu trong đêm cuối tiễn biệt NSƯT Vũ Linh

Khi đang hát tiễn NSƯT Vũ Linh vào đêm cuối tang lễ, Ngọc Huyền bất ngờ bật khóc rồi ngất xỉu ngay trên sân khấu.

Đêm nhạc tiễn biệt NSƯT Vũ Linh - cũng là đêm cuối trước khi di quan cố nghệ sĩ - đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng nghìn người dân đã có mặt tại hẻm Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận, TPHCM) để thắp hương tiễn biệt "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" và thưởng thức đêm nhạc.

Trước linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền thể hiện ca khúc Khóc thầm của nhạc sĩ Lam Phương và chia sẻ những kỷ niệm với đàn anh. Cô nói: "Đến bây giờ tôi không nghĩ rằng anh Vũ Linh đã rời xa chúng tôi, nhưng dù thế nào anh vẫn luôn ở trong tim tôi. Ngày anh trút hơi thở cuối cùng, tôi cố không khóc nhưng sau khi về nhà, tôi khóc như mưa".

Sau khi biểu diễn xong, cô khóc lớn rồi ngất xỉu. Đồng nghiệp có mặt tại lễ tang nhanh chóng sơ cứu cho Ngọc Huyền. Sau khi nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ tỉnh lại.

Được biết, Ngọc Huyền có mặt trong lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh nhiều ngày qua. Ngày 5/3, nghệ sĩ quỳ lạy, đọc kinh suốt nhiều giờ đồng hồ, để cầu nguyện cho đàn anh.

Sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh và Ngọc Huyền là cặp đôi ăn ý trên sân khấu trong nhiều năm. Cả hai từng diễn chung nhiều vở như Gánh cải Trạng Nguyên, Tâm sự Ngọc Hân, Hoàng đế du xuân, Mạnh Lệ Quân, Xử án Phi Giao, Giang sơn mỹ nhân...

Vào trưa ngày 5/3 vừa qua, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ Làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Được biết, đám tang của NSƯT Vũ Linh từ những ngày qua đã ghi nhận nhiều "chuyện lạ" ấm áp đến từ đồng nghiệp, con nuôi người quá cố cũng như khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-ngoc-huyen-khoc-en-ngat-xiu-trong-em-cuoi-tien-biet-nsut-vu-linh-562911.html