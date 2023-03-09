Chuyện chưa kể về đời tư thăng trầm, truân chuyên của ba 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh, Minh Vương, Kim Tử Long

Là "người đưa đò" của sân khấu cải lương, ông ra đi để lại kho tàng nghệ thuật đồ sộ. Tuy ra đi mãi mãi, Vũ Linh để lại hàng nghìn vở diễn trên sân khấu, video cải lương. Bất cứ người hâm mộ nào cũng thừa nhận rằng Vũ Linh là vua không ngai của sân khấu cải lương.

Như quy luật "sinh, lão, bệnh, tử", số phận tan biến vào hư không của anh Vịnh nơi ghềnh đá với bi kịch lấy nhầm em gái trong Hòn vọng phu vận vào NSƯT Vũ Linh . Tượng đài của sân khấu cải lương tuồng cổ sau 1975 đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 67. Ông về với Tổ nghiệp trong sự đau lòng của khán giả.

Đến khi được giới thiệu ở nhà hàng khác, Vũ Linh ca những bài Nỗi buồn hoa phượng, Hàn Mặc Tử... với tổng lương hát và tiền thưởng lên đến 30 đồng mỗi đêm, số tiền mà nhiều nghệ sĩ thời đó ao ước, chứ đừng nói gì đến đứa trẻ 11 tuổi.

Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958, là gương mặt đình đám một thời của sân khấu cải lương. Ông bộc lộ năng khiếu từ sớm. Từ năm 1988, Vũ Linh cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Tên tuổi ông gắn với những vở cải lương nổi tiếng như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá…

Hội tụ đủ cả thanh lẫn sắc, Vũ Linh từng bước trở thành “ông hoàng cải lương” và có vị trí không ai có thể thay thế trong lòng người hâm mộ cải lương. Ở thời kỳ đỉnh cao, nghệ sĩ Vũ Linh nổi tiếng đến mức tên tuổi của ông đủ sức bảo đảm cuộc sống cho cả 1 gánh hát. Vũ Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1997.

NSƯT Vũ Linh được nhiều đồng nghiệp yêu quý vì tài năng, cách sống.

Nhưng để theo nghề hát, con đường của ông không đơn giản. Dù mê cải lương, ba của ông không thích cho con trai theo nghề hát vì định kiến "xướng ca vô loài".

Vũ Linh kể lại khi nghe ba má cãi nhau vì mình, thậm chí ba của Vũ Linh đập tivi vì cấm cản con đi hát, ông đứng nép sau cửa vì run. Bù lại, má của Vũ Linh ủng hộ con trai theo nghề hát sau khi phát hiện con có tố chất.

Đến khi được giới thiệu sang đoàn Hoa Thế Hệ, ông được tuyển ngay và đặt cho tên Hùng Tuấn Linh, sau đó là Vương Vũ Linh (đặt theo tài tử Hong Kong Vương Vũ), sau này mới lấy tên là Vũ Linh.

Có sự nghiệp thành công là thế nhưng nam nghệ sĩ lại trắc trở trong đường tình duyên. Nghệ sĩ Vũ Linh từng yêu nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm nhưng rồi họ chia tay. Sau nhiều mối tình "đứt gánh giữa đường", Vũ Linh chọn cuộc sống độc thân và dành phần lớn cuộc đời mình cống hiến cho nghệ thuật cải lương.

NSƯT Vũ Linh tâm niệm: “Trải qua bao thăng trầm, có lúc tên tuổi bị che lấp bởi nhiều hoàn cảnh, tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn cho mình rất nhiều cơ hội, con người cần phải làm việc có ích cho cộng đồng, đó mới là điều còn mãi với thời gian”.

NSND Minh Vương

NSND Minh Vương sinh năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An. Ông đi hát từ năm 14 tuổi sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ. Từ đầu thập niên 1970, ông trở thành tên tuổi hàng đầu, được nhiều hãng đĩa mời thu thanh và đóng phim.

Với sự nghiệp hơn nửa thế kỷ, Minh Vương được khán giả yêu thích qua các vai diễn trong các vở: Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Máu nhuộm sân chùa, Rạng ngọc Côn Sơn... cùng hàng trăm ca khúc tân cổ, vọng cổ. Ông và nghệ sĩ Lệ Thủy được ví là “cặp đôi vàng” của sân khấu cải lương miền Nam khi cùng tạo nhiều dấu ấn đẹp trong nghệ thuật. Tháng 8/2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Cặp đôi Minh Vương - Lệ Thủy gắn bó suốt nửa thế kỷ. Cả hai từng thành lập 'Sân khấu vàng' nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ lão thành và người nghèo.

Nghệ sĩ Minh Vương cùng nghệ sĩ Lệ Thủy được ví là "cặp đôi vàng" của sân khấu cải lương miền Nam. Năm 2008, họ giành kỷ lục Guinness cho "Cặp đôi đóng chung lâu năm và ăn ý nhất".

Sở hữu một sự nghiệp đầy hào quang nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm. Năm 2011, Minh Vương phát hiện mình mắc chứng suy thận. Đây là cú sốc lớn của người nghệ sĩ, căn bệnh khiến sức khỏe và tinh thần ông ảnh hưởng theo. Minh Vương buộc từ bỏ ánh đèn, sân khấu để chuyên tâm điều trị.

NSND Minh Vương trong buổi triển lãm kỷ niệm 60 năm làm nghề. Ông mong có sức khỏe để thực hiện những kế hoạch nghệ thuật, cuộc đời còn dang dở.

Bệnh tật hành hạ thể xác đã đành, điều buồn nhất là những ngày nằm trên giường bệnh khiến tinh thần ông mệt mỏi, chán nản. Không thể ca hát, ông chỉ có thể nhờ người nhà mở lại các vở diễn cũ mình từng diễn để xem cho đỡ nhớ nghề. Như bao bệnh nhận khác, Minh Vương làm bạn với thuốc, chạy thận đều đặn 3 lần/tuần để duy trì mạng sống.

Nam nghệ sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và tái hôn với người vợ thứ hai tên Đỗ Thị Hồng, kém 7 tuổi. Minh Vương luôn tự hào về người vợ của mình. Ông nhận xét bà là người đảm đang, giàu đức hy sinh và luôn giữ giá trị gia đình. Mấy mươi năm qua, bạn đời lo cho nghệ sĩ cả miếng ăn, giấc ngủ. Trước mỗi buổi diễn của chồng, bà cũng tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục, là ủi thật phẳng phiu và thường thức đợi ông về mỗi đêm.

Nam nghệ sĩ được người vợ thứ hai - bà Đỗ Thị Hồng chăm lo chu đáo cuộc sống hằng ngày.

Nghệ sĩ Minh Vương có 3 người con, đều đã trưởng thành và sống riêng. Tâm sự về cuộc sống ở tuổi thất thập, ông tự hào vì cuộc đời tuổi xế chiều viên mãn, sung túc.

Nghệ sĩ Kim Tử Long

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966. Anh là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đồng thời là giọng ca được hâm mộ trong các sản phẩm âm nhạc mang tên Mưa bụi.

Kim Tử Long từng thú nhận chuyện ngoại tình trên sóng truyền hình

Kim Tử Long được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Ông gây ấn tượng bởi những vở diễn như Y Mây (Y Ban và nàng tiên), Phan Lương (Người đẹp bến Tiền Châu), Lữ Bố (Phụng Nghi Đình)... Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật song Kim Tử Long lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Anh từng trải qua 2 lần đổ vỡ trước khi có được cuộc sống hạnh phúc bên nghệ sĩ Trinh Trinh.

Trải qua biến cố, Kim Tử Long và Trinh Trinh có cuộc sống viên mãn ở hiện tại

Thời hoàng kim, Kim Tử Long được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Anh từng chia sẻ, khán giả xem anh diễn, ai cũng mang theo hoa. Lúc đầu, họ lên sân khấu tặng anh hoa, sau đó họ tặng anh tiền.

Ngoài công việc biểu diễn nghệ thuật, Kim Tử Long còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Nhờ kinh doanh bất động sản vào khoảng những năm 2000, anh có trong tay cả nghìn cây vàng. Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu một nhà hàng, một spa và một quán cafe. Anh còn giúp vợ đẩy mạnh công việc kinh doanh online.

NSƯT Kim Tử Long lên xe hoa với người vợ đầu tiên và có với nhau một người con chung tên Hoàng Kim Phụng (Maika). Sau thời gian gắn bó, họ "đường ai nấy đi" vì bất đồng quan điểm. Hậu ly hôn, người vợ của nam nghệ sĩ đã chuyển sang định cư nước ngoài. Vào năm 2017, bà về nước để dự đám cưới của con gái Maika.

Sau một lần đổ vỡ, Kim Tử Long kết hôn cùng Cẩm Tú - em gái danh thủ Hồng Sơn. Gặp gỡ trong một lần biểu diễn, họ bắt đầu tìm hiểu và nên duyên vợ chồng, có hai người con chung là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của nam nghệ sĩ cũng không trọn vẹn.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Tử Long kết hôn với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu ruột của NSND Thanh Tòng. Dù ít hơn chồng 11 tuổi nhưng Trinh Trinh lại rất chín chắn và có sự bao dung.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ hiện tại cùng các con.

Khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn song trong chương trình Chị em chúng mình (lên sóng hồi tháng 8.2020), Kim Tử Long gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện từng ngoại tình. Anh kể thời điểm đó, một khán giả yêu thương, quý mến và nảy sinh tình cảm, dù biết nam nghệ sĩ đã có gia đình. Bản thân Kim Tử Long cũng đã rung động với người đó. Anh thừa nhận trong chương trình: "Người ta nói con tim có nhiều ngăn mà, đã có lúc tôi bị rung động và nói dối với Trinh Trinh”.

Nghệ sĩ cải lương sinh năm 1966 chia sẻ câu chuyện đó xảy ra trong vòng 3 tháng và bị bà xã phát hiện. Ngay thời điểm đó, anh quyết định thú thật và chấm dứt với vị khán giả kia.

Ngoài 3 con với 2 vợ cũ, anh có thêm 2 con với bà xã kém mình 11 tuổi. Ở độ tuổi ngoài 50, NSƯT Kim Tử Long có cuộc sống bình yên. Tên tuổi của anh vẫn được nhiều khán giả ái mộ.