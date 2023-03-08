NSƯT Thanh Thanh Tâm bật khóc tiết lộ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, nghẹn ngào nhắc nhớ kỉ niệm từng giận nhau, không muốn đứng hát cùng ‘người tình sân khấu’

Hậu trường 08/03/2023 20:13

NSƯT Thanh Thanh Tâm được biết đến là bạn diễn hết sức ăn ý của Vũ Linh sau nghệ sĩ Tài Linh. Trước thông tin ra đi đầy thương tiếc của ‘người tình sân khấu, nữ nghệ sĩ không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về kỉ niệm cũ.

Trưa 5/3, làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả từ khắp mọi miền đã đến để đưa tiễn nam nghệ sĩ tài hoa lần cuối.

NSƯT Thanh Thanh Tâm bật khóc tiết lộ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, nghẹn ngào nhắc nhớ kỉ niệm từng giận nhau, không muốn đứng hát cùng ‘người tình sân khấu’ - Ảnh 1
NSƯT Vũ Linh đã ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh - Ảnh: Internet

Trước thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời, nhiều sao Việt, đặc biệt là những người cộng sự từng đồng hành với "ông hoàng cải lương" không giấu được xúc động, thương tiếc. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã không tranh thủ kịp thời gian từ Mỹ trở về viếng thăm.

NSƯT Thanh Thanh Tâm được biết đến là bạn diễn hết sức ăn ý của Vũ Linh sau nghệ sĩ Tài Linh, đến mức dẫn đến nhiều đồn đoán cả hai bí mật kết hôn và đã có con cùng với nhau. Cả hai nhiều chạm đến trái tim khán giả khi vào vai tình nhân ở các vở tuồng như: Hòn vọng phu, Xa phu đi xứ, Những đứa con oan nghiệt,...

NSƯT Thanh Thanh Tâm bật khóc tiết lộ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, nghẹn ngào nhắc nhớ kỉ niệm từng giận nhau, không muốn đứng hát cùng ‘người tình sân khấu’ - Ảnh 2
NSƯT Thanh Thanh Tâm được biết đến là bạn diễn hết sức ăn ý của Vũ Linh sau nghệ sĩ Tài Linh - Ảnh: Internet

Chia sẻ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm nói: "Có nhiều khán giả người ta không hiểu, họ nghĩ từ Mỹ muốn về Việt Nam là về. Nhưng mà không phải vậy. Thứ nhất là khó khăn, ngay cả khi ba tôi mất còn không về được nữa. Thứ hai là phải sắp xếp công việc. Đâu phải muốn về ra mua vé là được, tốn mấy ngàn (đô). Rồi khi về chỉ ở với anh một hai đêm rồi đi. Sau đó trở lại Mỹ, cuộc sống của tôi lại thêm chồng chất những khó khăn. Tuy là tôi rất thương anh Vũ Linh nhưng mà lực bất tòng tâm".

Cô cho biết, khi biết NSƯT Vũ Linh bị bệnh mặc dù ở Mỹ nhưng cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh. Khi biết tin anh mất, cô đã mất ngủ thức trắng cả đêm. Cô kể: "Trước khi anh Vũ Linh hôn mê, tôi có liên lạc với người bạn thân của anh để hỏi thăm sức khỏe thường xuyên. Nhiều khi tôi cũng xót vì thấy anh đau đớn quá. Khi nghe tin anh Vũ Linh mất, tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao. Đêm đó tôi thức suốt đêm, không ngủ được, nước mắt cũng không rơi nổi".

NSƯT Thanh Thanh Tâm bật khóc tiết lộ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, nghẹn ngào nhắc nhớ kỉ niệm từng giận nhau, không muốn đứng hát cùng ‘người tình sân khấu’ - Ảnh 3
Cô cho biết anh Năm Vũ Linh không chỉ dìu bạn diễn mà còn hết mình vì đàn em - Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ còn bồi hồi tâm sự nhắc nhớ kỉ niệm cũ: "Tôi thương anh Linh lắm, chưa từng diễn với ai mà tôi cảm thấy được thăng hoa trong vai diễn nhiều như với anh Linh. Có vài lần trên sân khấu tôi cao hứng diễn thêm những phân đoạn không hề được tập trước, anh lập tức nhận ra và phối hợp với tôi vô cùng ăn ý". Bên cạnh đó, cô cho biết anh Năm Vũ Linh không chỉ dìu bạn diễn mà còn hết mình vì đàn em, những hậu bối luôn được anh tận tình chỉ bảo từng câu luyến, điệu bộ khi diễn.

NSƯT Thanh Thanh Tâm bật khóc tiết lộ lý do không về viếng NSƯT Vũ Linh, nghẹn ngào nhắc nhớ kỉ niệm từng giận nhau, không muốn đứng hát cùng ‘người tình sân khấu’ - Ảnh 4
NSƯT Thanh Thanh Tâm tiết lộ, cô và NSƯT Vũ Linh không biết bao lần giận nhau và nhiều lần tuyên bố không đứng hát cùng nhau - Ảnh: Internet

NSƯT Thanh Thanh Tâm tiết lộ, cô và NSƯT Vũ Linh không biết bao lần giận nhau và nhiều lần tuyên bố không đứng hát cùng nhau. Cô kể: "Với tôi, anh Linh là một người thầy. Bởi, khi diễn chung với nhau tôi cảm nhận được điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi là một trong những cô đào cãi nhau và giận nhau với anh Linh nhiều nhất. Tính tôi ngang bướng, anh nói một tôi trả lời hai. Không biết bao nhiêu lần anh Vũ Linh tuyên bố sẽ không hát với Thanh Thanh Tâm. Cuối cùng, cứ tuyên bố hoài tôi cũng nói Thanh Tâm không hát với Vũ Linh luôn.

Tôi và NSƯT Vũ Linh có nhiều kỉ niệm, thương cũng thương rất nhiều nhưng giận cũng không ít. Tuy nhiên, những lần giận nhau mình nghĩ là không đáng vì lúc đó tôi còn trẻ. Đến giờ khi anh ra đi, bao giận hờn không còn nữa mà để lại nhiều kỉ niệm không bao giờ quên. Một người bạn diễn, một người anh mà tôi thương mến. Việc từ Mỹ về Việt Nam rất khó khăn khi ba mất tôi cũng không về được. Nhưng nhiều người lại không hiểu điều đó".

NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi

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