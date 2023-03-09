Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời

Hậu trường 09/03/2023 06:51

Ban đầu là một "fan ruột" bởi yêu mến vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát truyền cảm của cố NSƯT Vũ Linh nên đã được tiếp xúc với thần tượng qua nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh - người từng gần như đảm nhận việc quản lý của "ông hoàng cải lương".

Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ đều đổ về đám tang của NSƯT Vũ Linh để đưa tiễn ông đoạn đường cuối. Sự ra đi của "ông hoàng cải lương" khiến ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Bên cạnh đó, thông tin xoay quanh về gia đình của cố nghệ sĩ cũng nhận được quan tâm. 

Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời - Ảnh 1
Khán giả vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, trong tang lễ, người phụ nữ thầm lặng chăm sóc NSƯT Vũ Linh trong những năm cuối đời chống chọi bệnh tật đã lộ diện. Theo thông tin từ Vietnamnet, cô tên Lê Trần Kim Nga, sinh năm 1986. Theo Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ cho biết: "Chị Nga và cậu theo sát như hình với bóng".

Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời - Ảnh 2
Trong tang lễ, người phụ nữ thầm lặng chăm sóc NSƯT Vũ Linh trong những năm cuối đời chống chọi bệnh tật đã lộ diện - Ảnh: Vietnamnet

Kim Nga ban đầu là một "fan ruột" bởi yêu mến vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát truyền cảm của cố NSƯT Vũ Linh nên đã được tiếp xúc với thần tượng qua nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh - người từng gần như đảm nhận việc quản lý của "ông hoàng cải lương".

Sau này, khi Hoàng Vinh qua đời, ông đã phó thác Kim Nga giúp mình chăm sóc NSƯT Vũ Linh. Suốt nhiều năm qua, cô và cố nghệ sĩ sống chung trong căn nhà ở quận Phú Nhuận, giữ xưng hô "cậu và con".

Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời - Ảnh 3
Suốt nhiều năm qua, cô và cố nghệ sĩ sống chung trong căn nhà ở quận Phú Nhuận, giữ xưng hô "cậu và con" - Ảnh: Vietnamnet

NSƯT Vũ Linh từng khuyên Kim Nga đi lấy chồng nhiều lần nhưng cô không đồng ý. Cô chỉ đáp lại cố nghệ sĩ rằng: "Con lấy chồng thì ai lo cho cậu?". Kim Nga cũng có mối quan hệ rất tốt với những người thân của "ông hoàng cải lương".

Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời - Ảnh 4
NSƯT Vũ Linh từng khuyên Kim Nga đi lấy chồng nhiều lần nhưng cô không đồng ý - Ảnh: Internet

Những ngày qua, khi cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Phượng còn cho biết Kim Nga trải qua những cảm xúc tiêu cực: "Chị Nga gào khóc, nói: 'Cậu ơi, cậu đi đâu cho con theo với'. Gia đình động viên mãi chị mới bình tâm. Cậu mất, gia đình ai cũng buồn nhưng tôi biết chị Nga đặc biệt buồn nhiều. 

Cậu Vũ Linh không lập gia đình nhưng bên cạnh luôn có đông đủ con, cháu. Gia đình tôi sống cùng cậu, Hồng Loan thường xuyên dẫn chồng con đến thăm, chơi với cậu. Cậu còn có chị Nga luôn yêu thương, săn sóc từng li từng tí. Chúng tôi sống đầm ấm, vui vầy. Vì vậy, không có chuyện 'Vũ Linh tuổi già neo đơn, cô độc' như nhiều người nói. Cậu luôn yêu thương gia đình và chúng tôi cũng luôn ở bên cậu".

Người phụ nữ theo sát 'như hình với bóng' và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh 10 năm cuối đời - Ảnh 5
Di ảnh "ông hoàng cải lương" trưng bày tại tang lễ - Ảnh: Internet

NSƯT Vũ Linh là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Lúc sinh thời, "ông hoàng cải lương" đã cống hiến lời ca tiếng hát cho công chúng, thường xuyên giúp đỡ đàn em, đồng nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trưa 5/3, cố nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

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