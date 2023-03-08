Thực hư thông tin di chúc của cố NS Vũ Linh để lại toàn bộ tài sản cho con nuôi Bình Tinh?

Mới đây, tối 7/3, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi của cố NS Vũ Linh gây chú ý khi bất ngờ hé lộ di chúc ba để lại cho riêng cô.

Những ngày qua, sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh sau thời gian chống chọi bạp bệnh đã khiến nhiều khán giả, anh em đồng nghiệp vô cùng tiếc thương. Suốt những ngày lễ viếng diễn ra, đông đảo khán giả và đồng nghiệp xa gần đều đến thắp nén nhang đưa tiễn cố NS đoạn đường cuối. Đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ đến đưa tiễn NS Vũ Linh - Ảnh: Internet Mới đây, tối 7/3, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi của cố NS Vũ Linh gây chú ý khi bất ngờ hé lộ di chúc ba để lại cho riêng cô. Đáng nói đó không phải tiền bạc hay nhà cửa mà chỉ là lời dặn dò di vô giá, đầy ý nghĩa. Bình Tinh thổ lộ: "Di chúc ba để lại cho con gái nuôi: Giữ đạo đức - hát hay - diễn giỏi - luôn cố gắng, tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi: Là duyên - là nghề - là nghệ thuật". Chia sẻ của Bình Tinh ngay lập tức khiến khán giả vô cùng xúc động và càng thêm trân quý tình cảm giữa NS Vũ Linh dành cho các con nuôi.



Tối 7/3, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi của cố NS Vũ Linh gây chú ý khi bất ngờ hé lộ di chúc ba để lại cho riêng cô - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin gây xôn xao về việc cố NS Vũ Linh để lại toàn bộ tài sản vật chất cho Bình Tinh. Thế nhưng, theo như chia sẻ của những người thân cận về thông tin trên thì đây chỉ là tin bịa đặt, gia đình đã buộc người tung tin xoá toàn bộ clip. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin gây xôn xao về việc cố NS Vũ Linh để lại toàn bộ tài sản vật chất cho Bình Tinh - Ảnh: Internet Người thân cận của gia đình chia sẻ: "Nhiều YouTuber bịa đặt thông tin ông hoàng cải lương Hồ quảng thời trẻ vướng mọi tật xấu nên tán gia bại sản, sống cô độc, nghèo khổ... vợ con của Vũ Linh bất ngờ xuất hiện ở đám tang gây rối, đòi chia gia tài với con nuôi và người thân.

Thời gian qua Bình Tinh mất nhiều người thân, từ cha, mẹ, anh hai, dì, cậu và bây giờ là ba nuôi Vũ Linh. Bình Tinh chưa mãn tang mẹ, giờ đội thêm tang ba nuôi. Ai lâm vào hoàn cảnh như Bình Tinh đều không thể chịu đựng. Hãy đặt mình vào vị trí Bình Tinh và thương em ấy, đừng thêu dệt bất kỳ điều gì". Nhiều nghệ sĩ và khán giả gửi lời động viên đến Bình Tinh - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, lễ viếng cố NS Vũ Linh sẽ diễn ra đến trưa ngày 9/3, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang ở Bình Dương.

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? Loạt hành động này của Lâm Khánh Chi sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến khán giả bức xúc và hiện tại hình ảnh này đã được cô xoá khỏi trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-thong-tin-di-chuc-cua-co-ns-vu-linh-e-lai-toan-bo-tai-san-cho-con-nuoi-binh-tinh-562670.html