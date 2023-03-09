NSƯT Vũ Linh từng nhận cát-xê nghìn đô, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở thời hoàng kim sự nghiệp

Hậu trường 09/03/2023 09:37

Nhiều năm kể từ thời hoàng kim sự nghiệp, "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" Vũ Linh vẫn là một tượng đài mà chưa có ai bì nổi.

Vào trưa ngày 5/3 vừa qua, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

NSƯT Vũ Linh từng nhận cát-xê nghìn đô, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở thời hoàng kim sự nghiệp - Ảnh 1

Thời hoàng kim, NSƯT Vũ Linh đã có mức cát-xê hàng nghìn đô cho mỗi lần xuất hiện. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ, ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp ông đã từng hát cho 12.000 khán giả, có người còn băng đèo lội suối đến nghe.

Trong sự nghiệp ca hát, NSƯT Vũ Linh được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" và đến hiện tại chưa nghệ sĩ nào có thể nối ngôi danh xưng này của ông. Ông hội tụ đủ các yếu tố của một ngôi sao với ngoại hình cao ráo điển trai, diễn xuất linh hoạt, đa dạng trong nhiều thể loại cải lương như tâm lý xã hội, tuồng cổ.

NSƯT Vũ Linh từng nhận cát-xê nghìn đô, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở thời hoàng kim sự nghiệp - Ảnh 2

Những năm cuối thập niên 1980, đặc biệt giai đoạn 1990, tên tuổi Vũ Linh bùng nổ qua nhiều vở diễn như Chiêu Quân cống Hồ, Bức ngôn đồ Đại Việt, Xa phu đi sứ, Bàng Quý Phi, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ… Trong đó, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do nghệ sĩ thể hiện có lẽ là vở diễn đình đám nhất.

NSƯT Hữu Châu xúc động nhớ lại kỷ niệm với đàn anh: "Thập niên 90, thời hoàng kim của băng từ video cải lương, em đã đóng chung với anh không biết bao nhiêu vở tuồng. Nhiều, nhiều lắm. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá giang xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tính, gần gũi, dễ thương. Về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất!".

NSƯT Vũ Linh từng nhận cát-xê nghìn đô, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở thời hoàng kim sự nghiệp - Ảnh 3

Có sự nghiệp thành công là thế nhưng nam nghệ sĩ lại trắc trở trong đường tình duyên. Nghệ sĩ Vũ Linh từng yêu nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm nhưng rồi họ chia tay. Sau nhiều mối tình "đứt gánh giữa đường", Vũ Linh chọn cuộc sống độc thân và dành phần lớn cuộc đời mình cống hiến cho nghệ thuật cải lương.

Năm 2019, nghệ sĩ ngừng đi diễn vì sức khỏe yếu và ông muốn dành thời gian làm từ thiện, đào tạo lứa nghệ sĩ trẻ. Lần hiếm hoi ông xuất hiện là lễ trao giải Mai Vàng cuối 2021 hay show diễn Kiếp cầm ca của NSND Hồng Nga đầu năm 2022.

NSƯT Vũ Linh từng nhận cát-xê nghìn đô, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở thời hoàng kim sự nghiệp - Ảnh 4

NSƯT Vũ Linh tâm niệm: “Trải qua bao thăng trầm, có lúc tên tuổi bị che lấp bởi nhiều hoàn cảnh, tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn cho mình rất nhiều cơ hội, con người cần phải làm việc có ích cho cộng đồng, đó mới là điều còn mãi với thời gian”.

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Ban đầu là một "fan ruột" bởi yêu mến vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát truyền cảm của cố NSƯT Vũ Linh nên đã được tiếp xúc với thần tượng qua nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh - người từng gần như đảm nhận việc quản lý của "ông hoàng cải lương".

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