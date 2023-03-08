Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh: 'Đừng đưa anh đi đâu, anh phải về nhà'

Hậu trường 08/03/2023 12:11

Những dòng chữ cuối cùng của NSƯT Vũ Linh trên giường bệnh giờ đây đã trở thành một phần ký ức khó quên của gia đình nam nghệ sĩ.

Mới đây, Hồng Phượng tiết lộ, nghệ sĩ Vũ Linh chật vật chóng chọi với nhiều bệnh, sức khỏe dần suy kiệt. Gia đình đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ ông ra đi đột ngột. Tiết lộ về bệnh tình của NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng nói: "Cậu tôi bị bệnh về đại tràng từ năm 2017. Sau khi mổ xong thì sức khỏe hồi phục.  Đến năm 2020, cậu bị một khối u hành hạ nên phải mổ và nằm viện một thời gian. Giai đoạn 2020-2021, cậu ở nhà và khỏe lắm, cậu còn gọi điện thoại hỏi thăm mọi người. Trong thời gian đó, cậu tròn trịa, mập mạp và trắng trẻo". 

"Nhưng đến tháng 4/2022, cậu phát hiện hạch ở cổ rất cứng nên gia đình khuyên cậu đi khám và biết bệnh tình đang ở giai đoạn xấu. Tuy vậy, nghị lực sống của cậu lớn lắm, cậu nói rằng mình phải hết bệnh để đi hát, để sống với con cháu và làm "người đưa đò" cho con cháu", cô nói thêm.

Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh: 'Đừng đưa anh đi đâu, anh phải về nhà' - Ảnh 1
Hồng Phượng tiết lộ bệnh tình của nghệ sĩ Vũ Linh lúc cuối đời - Ảnh: Báo Thanh Niên

Suốt khoảng thời gian nằm viện trước khi mất, NSƯT Vũ Linh dần dà trở nên nói chuyện khó khăn. Vì vậy, ông thường giao tiếp với người nhà bằng cách viết ra giấy. Những dòng chữ này trở thành phương tiện chính để nam nghệ sĩ thổ lộ, chia sẻ với con cháu.

Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh: 'Đừng đưa anh đi đâu, anh phải về nhà' - Ảnh 2Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh: 'Đừng đưa anh đi đâu, anh phải về nhà' - Ảnh 3
Bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hồng Phượng xúc động nói: "Lúc ở bệnh viện, cậu không nói được nên cậu viết lại những lời nhắn nhủ cho gia đình và lúc nào cũng mong muốn được về nhà. Cậu viết cho mẹ tôi là: "Đừng cho tụi nó đưa anh đi đâu, anh phải về nhà". Khi đó, mọi người thấy cậu cần phải thở oxy, nếu đem về nhà thì không được. Tôi nhớ hôm đó mình đi hát ở Cái Bè (Tiền Giang) nên tôi không vô bệnh viện được nên cậu viết cho Hồng Loan là: "Ba gặp bé Phượng, ba muốn về". Dù là những nét chữ nguệch ngoạc nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi những giây phút cuối đời cậu vẫn còn viết được tên tôi".

 

Sau thời gian điều trị, gia đình nghệ sĩ Vũ Linh quyết định xin bác sĩ cho ông về nhà như ý nguyện. Thời gian này, Hồng Phượng cùng các con, cháu của ông luôn túc trực chăm sóc, thăm hỏi cha, cậu.

Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh: 'Đừng đưa anh đi đâu, anh phải về nhà' - Ảnh 4
NSƯT Vũ Linh ra đi thanh thản, bình an - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng cũng cho biết cậu của cô ra đi thanh thản, bình an, chứ không như một số thông tin sai lệch chia sẻ trên mạng. Điều này gây ảnh hưởng đến gia đình và cả người đã khuất. Cô bộc bạch: "Trong khoảng thời gian gần một năm nay, gia đình tôi sum họp và vui vầy bên nhau nên tôi muốn bác bỏ thông tin NSƯT Vũ Linh sống cô đơn, hiu quạnh. Phải nói rằng cậu rất thương gia đình cho nên những lúc cậu bệnh, cậu luôn có người chăm sóc, yêu thương".

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