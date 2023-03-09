Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ

Hậu trường 09/03/2023 09:58

Làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Được biết, đám tang của NSƯT Vũ Linh từ những ngày qua đã ghi nhận nhiều 'chuyện lạ' ấm áp đến từ đồng nghiệp, con nuôi người quá cố cũng như khán giả.

Trưa 5/3, làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả từ khắp mọi miền đã đến để đưa tiễn nam nghệ sĩ tài hoa lần cuối.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 1
 NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh - Ảnh: Internet

Được biết, đám tang của NSƯT Vũ Linh từ những ngày qua đã ghi nhận nhiều "chuyện lạ" ấm áp đến từ đồng nghiệp, con nuôi người quá cố cũng như khán giả.

Những người con nuôi để tang cho cha, túc trực bên linh cữu

Những ngày diễn ra tang lễ, túc trực bên linh cữu là con cháu trong nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh và 4 người con nuôi: nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh, một người tên Nguyễn Đức Thanh và chị Loan.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 2

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh, một người tên Nguyễn Đức Thanh và chị Loan túc trực bên linh cữu của cha nuôi - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc gây xúc động chính là khoảnh khắc 2 con nuôi nghệ sĩ Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh đội tang, thất thần đứng cảm tạ khách đến viếng. Vũ Luân và Bình Tinh là 2 người con nuôi thành danh của cố NSƯT Vũ Linh, được ông chỉ dạy và truyền đạt những tinh hoa trong nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Sự ra đi của người thầy cũng như người cha đáng kính khiến Vũ Luân và Bình Tinh không khỏi buồn bã và suy sụp.

Ấm áp tình nghệ sĩ, những ‘người tình sân khấu’ một thời khóc cạn nước mắt

Dù nghệ sĩ Vũ Linh đã ra đi nhưng yêu thương của những người ở lại dành cho ông chắc chắn đã khiến tang lễ ấy ấm áp hơn. Bởi lẽ những cô đào sáng giá nhất trên sân khấu cải lương của nhiều thế hệ, những cô đào đã từng là bạn diễn ăn ý nhất với Vũ Linh đều về đưa tiễn và lặng lẽ rơi nước mắt.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 4
Những cô đào đã từng là bạn diễn ăn ý nhất với Vũ Linh đều về đưa tiễn và lặng lẽ rơi nước mắt - Ảnh: Internet

Ngay từ buổi tối đầu tiên của tang lễ, các NS như Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Ngọc Huyền cũng đã đến để nhìn mặt NS Vũ Linh lần cuối. Với NS Thoại Mỹ, NS Vũ Linh là một người anh lớn trong nghề. Trong ký ức của Thoại Mỹ, NS Vũ Linh là người nghệ sĩ có tâm hồn lớn, bao dung. Gắn bó với đàn anh từ đoàn hát, khi chỉ đóng vai phụ, Thoại Mỹ kể cô được NS Vũ Linh chỉ dạy từng cử chỉ, cách diễn, giọng hát để ngày càng trưởng thành hơn. Chính vì thế, nghệ sĩ Thoại Mỹ vừa qua cơn bạo bệnh, sức khỏe còn yếu nhưng vẫn ráng cùng gia đình lo cho Vũ Linh chu toàn trong khâu tổ chức tang lễ.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 5
 Nghệ sĩ Thoại Mỹ vừa qua cơn bạo bệnh, sức khỏe còn yếu nhưng vẫn ráng cùng gia đình lo cho Vũ Linh chu toàn trong khâu tổ chức tang lễ - Ảnh: Internet

Đến sáng sớm, phía ngoài nơi tổ chức tang lễ, nhiều nghệ sĩ như NS Bạch Tuyết, NS Diệu Hiền, NS Thoại Mỹ, NS Tài Linh, NS Ngọc Huyền, ca sĩ Mỹ Tâm, Thu Trang – Tiến Luật đã gửi vòng hoa viếng tiễn biệt tưởng nhớ “ông hoàng cải lương” của sân khấu Việt.

Trong những giây phút cuối cùng ấy, khi nghe điện thoại của nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi về, Vũ Linh chảy nước mắt rồi trút hơi thở cuối cùng thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp. Nhiều năm nay, Tài Linh rời xa sân khấu nhưng vẫn giữ liên lạc, theo dõi Vũ Linh. Biết tin NSƯT Vũ Linh mất, bà thông báo cho những người quen. Những lần về nước, Tài Linh luôn đi thăm đàn anh. Bà "cầu xin" Vũ Linh ngừng hút thuốc, thức khuya... vì không tốt cho sức khỏe. Dù vậy, bà nể sợ, không can thiệp vào thú vui của ông.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 6
Khi nghe điện thoại của nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi về, Vũ Linh chảy nước mắt rồi trút hơi thở cuối cùng thanh thản - Ảnh: Internet

Người "làm mặt" cho nghệ sĩ Vũ Linh trước khi nhập quan chính là NSƯT Hữu Quốc, một người em trong nghề luôn trân quý "Ông Hoàng cải lương Hồ Quảng".

Tại tang lễ của "Ông Hoàng cải lương Hồ Quảng", nghệ sĩ Ngọc Huyền đã quỳ gối nhiều giờ đồng hồ để cùng người thân và sư thầy tụng kinh, cầu nguyện cho hương linh người quá cố sớm siêu thoát.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 7
Nghệ sĩ Ngọc Huyền đã quỳ gối nhiều giờ đồng hồ để cùng người thân và sư thầy tụng kinh, cầu nguyện cho hương linh người quá cố sớm siêu thoát - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Thanh Hằng vừa xong show diễn cũng lập tức chạy về nhìn mặt Vũ Linh lần cuối. Khi mọi người nhắc nhớ kỷ niệm với Vũ Linh, Thanh Hằng đã khóc nấc lên. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy ở bên cạnh Vũ Linh trong những ngày cuối đời, dù rất đau lòng nhưng cũng cố nuốt ngược nước mắt vào trong để mong đàn anh ra đi thanh thản.

Một vài cô đào từng lẫy lừng với Vũ Linh trên sân khấu như Thanh Thanh Tâm, Tài Linh... tuy ở xa nhưng vẫn gọi video nói chuyện và nhìn mặt "Ông Hoàng cải lương Hồ Quảng" lần cuối, thậm chí còn nhờ người thân đến chung tay lo hậu sự cùng gia đình.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 8
Hàng trăm nghệ sĩ cũng đến tiễn đưa Vũ Linh nốt chặng đường cuối - Ảnh: Internet

Ngoài ra, hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ ngôi sao ở nhiều lĩnh vực phim ảnh, người mẫu, ca nhạc... cũng đến tiễn đưa Vũ Linh nốt chặng đường cuối.

Khán giả lặn lội đường xá xa xôi để đưa tiễn Vũ Linh

NSƯT Vũ Linh là nghệ sĩ tài hoa của làng cải lương Việt Nam và có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ khác. Chính vì tình cảm đó mà nhiều người dân, khán giả hâm mộ đã đội nắng, tập trung đông tại tang lễ của cố NS Vũ Linh để theo dõi và đưa tiễn cố nghệ sĩ. Những khoảnh khắc xúc động của người hâm mộ khi chứng kiến một ngôi sao sáng của nền nghệ thuật vụt tắt khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 9
Nhiều người dân, khán giả hâm mộ đã đội nắng, tập trung đông tại tang lễ của cố NS Vũ Linh để theo dõi và đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cũng đã lặn lội từ xa về để bày tỏ sự tiếc thương của mình với một huyền thoại cải lương. Có bà cụ trên 90 tuổi ở tận Trà Vinh khi nghe tin Vũ Linh qua đời, bà đã nhờ cháu chở lên thắp cho Vũ Linh nén hương và khóc nghẹn vì thương tiếc. Đặc biệt hơn nữa, ngay chính các y bác sĩ ở bệnh viện nơi Vũ Linh điều trị cũng đến thăm viếng và kể những câu chuyện rất cảm động trong những ngày cuối đời của nam nghệ sĩ.

Những 'chuyện lạ' ấm áp chỉ có ở tang lễ NSƯT Vũ Linh: Các con nuôi để tang cho cha, những cô đào ăn ý một thời khóc cạn nước mắt, khán giả lặn lội đường xa để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh 10
Nhiều khán giả cũng đã lặn lội từ xa về để bày tỏ sự tiếc thương của mình với một huyền thoại cải lương - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, các YouTuber tập trung đông để phát trực tiếp về tang lễ. Tuy nhiên tình trạng nhiều người chen chúc để quay chụp các nghệ sĩ vô tình tạo nên hình ảnh không đẹp tại một lễ viếng cần sự trang nghiêm. Đội ngũ an ninh cũng có mặt để ổn định và giữ trật tự chung.

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