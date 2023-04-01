Vào tối ngày 31/3, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải video hé lộ nguyên nhân khiến MC Quyền Linh có mái tóc mới bất đắc dĩ.

Vào tối ngày 31/3, diễn viên Ngọc Lan đã đăng tải clip mới trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trong video này, tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ quay chương trình "Bạn muốn hẹn hò", Ngọc Lan nhờ người bạn quay video giới thiệu về chiếc tông đơ mới vừa được một người anh thân thiết tặng. Khi hướng dẫn công dụng và cách làm, Ngọc Lan thuận tay đặt tông đơ lên đầu Quyền Linh và đẩy một đường.

Ngay khi phát hiện hành động của Ngọc Lan, MC Quyền Linh đã ngỡ ngàng đặt câu hỏi: "Gì vậy Lan". Nữ diễn viên 8x liền lập tức tỏ ra hối lỗi và liên tục quỳ lạy xin sự tha thứ của nam MC: "Chú ơi con lạy chú. Con bị quên. Con đang làm cái tông đơ". Nam MC sau đó đã bày tỏ sự thất vọng, bất lực và lắc đầu buồn bã.

Quan sát mình trong gương, Quyền Linh giật mình và bày tỏ sự bất lực: "Trời đất ơi. Đang quay mà Lan". Để sửa chữa lỗi lầm, Ngọc Lan nhanh chóng đi cầu cứu các anh chị trong êkip. Quyền Linh sau đó phải cạo trọc đầu và có diện mạo hoàn toàn mới.

Quyền Linh phải cạo bằng mái tóc vì sự cố - Ảnh minh họa: Internet

Diện mạo mới lạ hoàn toàn của MC Quyền Linh sau khi cạo trọc đầu - Ảnh: FBNV

Video sau khi đăng tải lên mạng nhận gần 6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Đoạn clip đã được chia sẻ lại trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong khi có những khán giả nhận định rằng video hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người thì một bộ phận phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng hành vi của Ngọc Lan là điều khó chấp nhận, câu chuyện không hề vui nếu như nghệ sĩ Quyền Linh bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, mái tóc cũng không phải là chỗ để tạo trò cười. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng đây chỉ là một clip vui đùa của Ngọc Lan và MC Quyền Linh.

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