Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn?

Trước tin đồn mang thai, mới đây Ngô Thanh Vân đã ngầm lên tiếng trên trang cá nhân nhận nhiều sự quan tâm.

Tháng 5/2021, cả showbiz Việt chung vui ngày hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Sau khi kết hôn, cặp đôi được ngưỡng mộ bởi khoảnh khắc "tình bể tình" dành cho nhau. Và cách đây không lâu, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng vào tin đồn mang thai con đầu lòng với Huy Trần. Tháng 5/2021, cả showbiz Việt chung vui ngày hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet Được biết, một trong những nguyên nhân bắt nguồn tin đồn này từ việc cô nàng thường xuyên diện đồ rộng trong thời gian vừa qua. Không chỉ vậy, đả nữ màn ảnh Việt còn để lộ vòng 2 lùm xùm, to bất thường.

Đả nữ màn ảnh Việt để lộ vòng 2 lùm xùm, to bất thường - Ảnh: Cắt từ clip Trước loạt tin đồn này, mới đây Ngô Thanh Vân đã khéo léo lên tiếng đính chính ngầm phủ nhận tin đồn có bầu. Cụ thể, nữ diễn viên không ngần ngại khoe bữa cơm do đích thân Huy Trần vào bếp kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Tối mà Chef chơi kiểu này mỡ tràn bờ đê đến người ta đồn có bầu. Khổ ghê". Động thái ngay lập tức đánh tan nhiều tin đồn bầu bí trước đó. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự háo hức, mong chờ tin đồn sớm thành hiện thực.

Ngô Thanh Vân đã khéo léo lên tiếng đính chính ngầm phủ nhận tin đồn có bầu - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, tại hôn lễ, Ngô Thanh Vân cũng từng chia sẻ đã sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ: "Ngày về chung đôi. Và hai đứa đã về một nhà. Cám ơn người bạn đồng hành, người bạn đời, người chồng tuyệt vời nhất cuộc đời Vân. Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ rồi nhé. Biết ơn những lời chúc phúc. Biết ơn lắm ngày hôm nay. Vân rất hạnh phúc". Sau một năm kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn luôn dành cho đối phương tình cảm đong đầy - Ảnh: Internet Hậu hôn lễ, cả hai còn dành một khoảng thời gian dài đi du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi kỳ nghỉ kết thúc vợ chồng "đả nữ" lại tất bật với nhiều dự định công việc, tuy bận rộn nhưng Huy Trần luôn cố gắng hỗ trợ Ngô Thanh Vân nhiều nhất có thể trong mọi lịch trình.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhờ sự tinh tế và chiều chuộng hết mực của ông xã kém tuổi.

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