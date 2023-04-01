Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn?

Hậu trường 01/04/2023 11:09

Trước tin đồn mang thai, mới đây Ngô Thanh Vân đã ngầm lên tiếng trên trang cá nhân nhận nhiều sự quan tâm.

Tháng 5/2021, cả showbiz Việt chung vui ngày hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Sau khi kết hôn, cặp đôi được ngưỡng mộ bởi khoảnh khắc "tình bể tình" dành cho nhau. Và cách đây không lâu, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng vào tin đồn mang thai con đầu lòng với Huy Trần.

Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn? - Ảnh 1
Tháng 5/2021, cả showbiz Việt chung vui ngày hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

Được biết, một trong những nguyên nhân bắt nguồn tin đồn này từ việc cô nàng thường xuyên diện đồ rộng trong thời gian vừa qua. Không chỉ vậy, đả nữ màn ảnh Việt còn để lộ vòng 2 lùm xùm, to bất thường. 

Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn? - Ảnh 2
Đả nữ màn ảnh Việt để lộ vòng 2 lùm xùm, to bất thường - Ảnh: Cắt từ clip

Trước loạt tin đồn này, mới đây Ngô Thanh Vân đã khéo léo lên tiếng đính chính ngầm phủ nhận tin đồn có bầu. Cụ thể, nữ diễn viên không ngần ngại khoe bữa cơm do đích thân Huy Trần vào bếp kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Tối mà Chef chơi kiểu này mỡ tràn bờ đê đến người ta đồn có bầu. Khổ ghê".

Động thái ngay lập tức đánh tan nhiều tin đồn bầu bí trước đó. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự háo hức, mong chờ tin đồn sớm thành hiện thực.

Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn? - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân đã khéo léo lên tiếng đính chính ngầm phủ nhận tin đồn có bầu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tại hôn lễ, Ngô Thanh Vân cũng từng chia sẻ đã sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ: "Ngày về chung đôi. Và hai đứa đã về một nhà. Cám ơn người bạn đồng hành, người bạn đời, người chồng tuyệt vời nhất cuộc đời Vân. Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ rồi nhé. Biết ơn những lời chúc phúc. Biết ơn lắm ngày hôm nay. Vân rất hạnh phúc".

Không còn đồn đoán nữa, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai sau gần 1 năm kết hôn? - Ảnh 4
Sau một năm kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn luôn dành cho đối phương tình cảm đong đầy - Ảnh: Internet

Hậu hôn lễ, cả hai còn dành một khoảng thời gian dài đi du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi kỳ nghỉ kết thúc vợ chồng "đả nữ" lại tất bật với nhiều dự định công việc, tuy bận rộn nhưng Huy Trần luôn cố gắng hỗ trợ Ngô Thanh Vân nhiều nhất có thể trong mọi lịch trình.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần

Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhờ sự tinh tế và chiều chuộng hết mực của ông xã kém tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân mang thai Huy Trần - Ngô Thanh Vân Huy Trần và Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 25 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'