Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần

Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhờ sự tinh tế và chiều chuộng hết mực của ông xã kém tuổi.
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Kể từ sau khi kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân không ngần ngại thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, "đả nữ màn ảnh Việt" khiến công chúng không khỏi ghen tị khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cuộc sống đời thường bên ông xã.
Ngô Thanh Vân ghi lại khoảnh khắc ở bên Huy Trần, sau đó ông xã đã tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô. Từ những hình ảnh được đăng tải, khán giả có thể thấy rõ, nữ diễn viên hằng ngày được chồng trẻ chăm sóc, cưng chiều tới mức nào. Đi kèm với những khoảnh khắc đời thường, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc: "Và hạnh phúc bình dị của mình sáng nay... Những hành động nhỏ gom góp hạnh phúc".
Được biết, Huy Trần rất có tài năng trong chuyện bếp núc và thường xuyên nấu ăn cho vợ. Ngô Thanh Vân luôn được ông xã chăm chút tận tâm trong chuyện ăn uống, thỉnh thoảng còn kèm theo những lời nhắn nhủ viết tay chân tình. Thậm chí, Huy Trần còn thức dậy sớm lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho Ngô Thanh Vân. Chính những hành động yêu thương này của nam CEO đã khiến nữ diễn viên luôn được sống trong hạnh phúc.
Vào tháng 5/2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng tại một resort sang trọng tại Đà Nẵng sau 2 năm hẹn hò. Đến hiện tại, Huy Trần - Ngô Thanh Vân vẫn luôn là một trong những cặp đôi kín tiếng hạnh phúc của Vbiz.