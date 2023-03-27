Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần

Kể từ sau khi kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân không ngần ngại thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, "đả nữ màn ảnh Việt" khiến công chúng không khỏi ghen tị khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cuộc sống đời thường bên ông xã.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nha - Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân ghi lại khoảnh khắc ở bên Huy Trần, sau đó ông xã đã tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô. Từ những hình ảnh được đăng tải, khán giả có thể thấy rõ, nữ diễn viên hằng ngày được chồng trẻ chăm sóc, cưng chiều tới mức nào. Đi kèm với những khoảnh khắc đời thường, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc: "Và hạnh phúc bình dị của mình sáng nay... Những hành động nhỏ gom góp hạnh phúc".