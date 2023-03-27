Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần

Hậu trường 27/03/2023 17:08

Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhờ sự tinh tế và chiều chuộng hết mực của ông xã kém tuổi.

Kể từ sau khi kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân không ngần ngại thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, "đả nữ màn ảnh Việt" khiến công chúng không khỏi ghen tị khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cuộc sống đời thường bên ông xã.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nha - Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân ghi lại khoảnh khắc ở bên Huy Trần, sau đó ông xã đã tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô. Từ những hình ảnh được đăng tải, khán giả có thể thấy rõ, nữ diễn viên hằng ngày được chồng trẻ chăm sóc, cưng chiều tới mức nào. Đi kèm với những khoảnh khắc đời thường, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc: "Và hạnh phúc bình dị của mình sáng nay... Những hành động nhỏ gom góp hạnh phúc".

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân tận hưởng hạnh phúc bình dị bên ông xã - Ảnh: Internet
 
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 3
Huy Trần vào bếp nấu ăn cho Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Được biết, Huy Trần rất có tài năng trong chuyện bếp núc và thường xuyên nấu ăn cho vợ. Ngô Thanh Vân luôn được ông xã chăm chút tận tâm trong chuyện ăn uống, thỉnh thoảng còn kèm theo những lời nhắn nhủ viết tay chân tình. Thậm chí, Huy Trần còn thức dậy sớm lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho Ngô Thanh Vân. Chính những hành động yêu thương này của nam CEO đã khiến nữ diễn viên luôn được sống trong hạnh phúc.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 4
Huy Trần thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu ăn - Ảnh: Internet
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 5
Giấy note đầy yêu thương của Huy Trần dành cho Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Vào tháng 5/2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng tại một resort sang trọng tại Đà Nẵng sau 2 năm hẹn hò. Đến hiện tại, Huy Trần - Ngô Thanh Vân vẫn luôn là một trong những cặp đôi kín tiếng hạnh phúc của Vbiz.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân là nhờ hành động nhỏ này của Huy Trần - Ảnh 6
Ngô Thanh Vân và Huy Trần trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đi du lịch - Ảnh: Internet
Đúng dịp Valentine, Ngô Thanh Vân bất ngờ cầu cứu netizen một chuyện liên quan đến Huy Trần khiến cộng đồng mạng nháo nhào?

Đúng dịp Valentine, Ngô Thanh Vân bất ngờ cầu cứu netizen một chuyện liên quan đến Huy Trần khiến cộng đồng mạng nháo nhào?

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã thẳng thắn cầu cứu netizen một chuyện vào đúng dịp Valentine khiến cộng đồng mạng nháo nhào.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần - Ngô Thanh Vân Huy Trần và Ngô Thanh Vân

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