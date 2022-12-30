Kết hôn ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân cảm thấy áp lực về chuyện sinh con với chồng trẻ?

Hậu trường 30/12/2022 11:52

Dù kết hôn đã hơn 7 tháng nhưng Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn chưa có "tin vui" cho tới thời điểm này.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Ngô Thanh Vân còn có một gia đình hạnh phúc bên doanh nhân Việt kiều Huy Trần. Tuy nhiên, dù kết hôn đã hơn 7 tháng nhưng cả hai vẫn chưa có "tin vui", khán giả đều mong chờ gia đình Ngô Thanh Vân sẽ sớm có thêm thành viên mới.

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, nữ diễn viên đã chia sẻ về kế hoạch có con khi được hỏi. Theo đó, Ngô Thanh Vân hài hước trả lời rằng: "Mình mới lấy chồng được một năm nay thôi, cho mình hưởng cái hạnh phúc trước đã. Mình nghĩ cái gì tới thì nó sẽ tới. Nếu mà có cái gì vui thì mình sẽ thông báo sớm cho mọi người".

Kết hôn ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân cảm thấy áp lực về chuyện sinh con với chồng trẻ? - Ảnh 1
Ông xã nữ diễn viên không tạo áp lực với vợ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Huy Trần cho biết cả hai không lên kế hoạch mà chờ đợi sự tự nhiên, "trời cho sẽ mừng" và hứa sẽ thông báo tin vui cho tất cả mọi người. Đồng thời, anh cho biết thêm anh thoải mái và luôn tôn trọng vợ, gia đình cũng hoàn toàn vui vẻ với điều này. 

Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân của Ngô Thanh Vân và ông xã có nhiều thay đổi nhưng hoàn toàn viên mãn và hạnh phúc. Ông xã của "đả nữ" chia sẻ thêm: "Lấy nhau rồi thì đương nhiên có sự thay đổi. Thực sự, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và bây giờ là vợ chồng rồi, sự tin tưởng nhau là hoàn toàn, nói chung cuộc sống rất hạnh phúc. Vân là người rất ngăn nắp, sạch sẽ nên tôi cũng theo vợ khoản này, thay đồ hay ăn uống xong đều dọn rửa ngay lập tức. Vợ không mắng nhưng có bị nhắc nhở ".

Kết hôn ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân cảm thấy áp lực về chuyện sinh con với chồng trẻ? - Ảnh 2
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Ngô Thanh Vân còn có một gia đình hạnh phúc bên doanh nhân Việt kiều Huy Trần - Ảnh: FBNV

 

Từ khi kết thúc chuyến du ngoạn châu Âu dài ngày và trở lại Việt Nam làm việc, Ngô Thanh Vân nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và ông xã Huy Trần. Theo "đả nữ", Huy Trần là người biết quan tâm, lo lắng và bảo bọc người mình yêu thương. Đặc biệt, ông xã là người luôn thấu hiểu rằng vợ làm công việc áp lực cao và cần được giải tỏa để có thể cân bằng, nên Huy Trần giúp Ngô Thanh Vân trở nên mềm mại, nữ tính và hạnh phúc hơn. 

Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần

Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần

Mới đây, Ngô Thanh Vân xuất hiện trước truyền thông đã gây tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần sao Việt

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