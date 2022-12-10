Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần

Hậu trường 10/12/2022 09:20

Mới đây, Ngô Thanh Vân xuất hiện trước truyền thông đã gây tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 5, cuộc sống vợ chồng son của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vô cùng ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc trên mạng xã hội.

Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần - Ảnh 1

Đám cưới cổ tích của Ngô Thanh Vân và Huy Trần từng thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông - Ảnh: Internet

Mới đây, Ngô Thanh Vân xuất hiện trước truyền thông đã gây tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Lựa chọn cho mình một chiếc đầm màu xanh pastel kết hợp cùng với tone makeup nhẹ nhàng nhận về cơn mưa lời khen của người hâm mộ. Sau kết hôn, đả nữ màn ảnh Việt được nhiều người chúc phúc mau chóng có tin vui. 

Cũng trong sự kiện lần này, lần đầu tiên bà xã Huy Trần tiết lộ về kế hoạch sinh em bé. Cụ thể, khi được hỏi đến chuyện có "tin vui", Ngô Thanh Vân đã hài hước trả lời: "Mình mới lấy chồng được một năm nay thôi, cho mình hưởng cái hạnh phúc trước đã. Mình nghĩ cái gì tới thì nó sẽ tới. Nếu mà có cái gì vui thì mình sẽ thông báo sớm cho mọi người".

Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần - Ảnh 2
Tại sự kiện, lần đầu tiên bà xã Huy Trần tiết lộ về kế hoạch sinh em bé - Ảnh: Internet

Đồng thời, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ thêm về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với Huy Trần sau 7 tháng kết hôn: "Sau 6 tháng qua, mình đã có chuyến du lịch để có thể cho nhau thời gian hơn. Vân với Huy thì đã có thời gian trước đó tìm hiểu nhau rồi mới đi đến quyết định vể chung một nhà. Bản thân Huy là một người rất là chi tiết, lo lắng. Biết làm cho người khác vui và hạnh phúc. Vân cảm thấy mình rất may mắn khi tìm được một người như Huy".

Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần - Ảnh 3
Cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc sau khi về chung một nhà - Ảnh: Internet

Trước đó. cặp đôi đã có 2 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Vào ngày 8/5/2022 dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, tiệc cưới diễn ra tại Đà Nẵng trong không gian ấm cúng và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

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