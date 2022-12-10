Sau 7 tháng về chung một nhà, Ngô Thanh Vân hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cho ông xã Huy Trần

Sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 5, cuộc sống vợ chồng son của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vô cùng ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc trên mạng xã hội.

Mới đây, Ngô Thanh Vân xuất hiện trước truyền thông đã gây tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Lựa chọn cho mình một chiếc đầm màu xanh pastel kết hợp cùng với tone makeup nhẹ nhàng nhận về cơn mưa lời khen của người hâm mộ. Sau kết hôn, đả nữ màn ảnh Việt được nhiều người chúc phúc mau chóng có tin vui.

Cũng trong sự kiện lần này, lần đầu tiên bà xã Huy Trần tiết lộ về kế hoạch sinh em bé. Cụ thể, khi được hỏi đến chuyện có "tin vui", Ngô Thanh Vân đã hài hước trả lời: "Mình mới lấy chồng được một năm nay thôi, cho mình hưởng cái hạnh phúc trước đã. Mình nghĩ cái gì tới thì nó sẽ tới. Nếu mà có cái gì vui thì mình sẽ thông báo sớm cho mọi người".