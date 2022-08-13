Nhờ bà xã Ngô Thanh Vân cắt tóc để 'tiết kiệm tiền', Huy Trần nhận cái kết đắng và phản ứng của CĐM

Hậu trường 13/08/2022 20:28

Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần - chống diễn viên Ngô Thanh Vân - đã đăng tải khoảnh khắc nhờ bà xã cắt tóc tại nhà khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần - chống diễn viên Ngô Thanh Vân - đã đăng tải khoảnh khắc nhờ bà xã cắt tóc tại nhà khiến dân tình xôn xao. Đính kèm đoạn clip là dòng chia sẻ có phần "bất lực" của anh chàng: "Khi bạn nhờ bà xã cắt tóc để tiết kiệm tiền... Haizzz".

Nhờ bà xã Ngô Thanh Vân cắt tóc để 'tiết kiệm tiền', Huy Trần nhận cái kết đắng và phản ứng của CĐM - Ảnh 1
'Tác phẩm' của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong clip, có thể thấy, Ngô Thanh Vân đã mạnh tay xén một đường ngang khiến tóc ở phần gáy của ông xã ngắn hơn mong đợi. Cô cũng phá lên cười vì thành quả do mình tạo ra. Người đẹp còn lấy gương cho Huy Trần soi tóc mới. "Nè nhìn đi? Thẳng băng luôn, thì chồng kêu cắt ngang đó?" - người đẹp hài hước thốt lên trong video.

Chính bản thân Huy Trần khi nhìn thấy mình trong gương cũng "dở khóc dở cười". Tuy nhiên, anh cũng chỉ biết ngậm ngùi thốt lên: "Oh my god? (ôi trời ơi). Cái gì vậy?" chứ không dám nặng lời với "nóc nhà".

Nhờ bà xã Ngô Thanh Vân cắt tóc để 'tiết kiệm tiền', Huy Trần nhận cái kết đắng và phản ứng của CĐM - Ảnh 2
Phản ứng của Huy Trần - Ảnh Chụp màn hình

 

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận hài hước với kiểu tóc mới của Huy Trần. Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi.

Nhờ bà xã Ngô Thanh Vân cắt tóc để 'tiết kiệm tiền', Huy Trần nhận cái kết đắng và phản ứng của CĐM - Ảnh 3
Bình luận dưới đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 8/5/2022, lễ cưới của "đả nữ" Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần đã diễn ra tại Đà Nẵng trong sự chúc phúc của khán giả và nhiều sao Việt. Ngày vui của cặp đôi chỉ giới hạn 50 khách mời. Sau đám cưới, thay vì hưởng tuần trăng mật, cặp đôi nhanh chóng quay trở lại công việc và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngay tại căn hộ cao cấp của mình.

Nhờ bà xã Ngô Thanh Vân cắt tóc để 'tiết kiệm tiền', Huy Trần nhận cái kết đắng và phản ứng của CĐM - Ảnh 4
Huy Trần và Ngô Thanh Vân kết hôn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Ngô Thanh Vân hiện đang vô cùng hạnh phúc. Nữ diễn viên thường nhắc đến ông xã Huy Trần mỗi khi cập nhật hoạt động hằng ngày của mình lên mạng xã hội. Ngược lại, chồng trẻ cũng đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho Ngô Thanh Vân như một nàng công chúa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

 

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