Khung ảnh 'gấp đôi visual' của Tăng Thanh Hà - Ngô Thanh Vân: khi 'ngọc nữ' đọ sắc cùng 'đả nữ', ai đẹp hơn ai?

Màn "đọ sắc" đỉnh cao giữa hai nàng mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt nhanh chóng thu hút hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong một show thời trang diễn ra tại TP.HCM mới đây, với sự góp mặt của những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Trong đó, có những ngôi sao hiếm hoi tham dự các sự kiện giải trí cũng có mặt tại show diễn này. Điển hình phải kể đến Tăng Thanh Hà và Ngô Thanh Vân. "Đả nữ" Ngô Thanh Vân

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà Được biết, tại show diễn, bộ đôi "đả nữ" - "ngọc nữ" được xếp chỗ ngồi gần nhau, cả hai cũng đã chụp những bức ảnh chung check-in thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Nhưng cho đến mới đây, hai nàng mỹ nhân đã thỏa lòng khán giả khi chụp loạt khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Hai nàng mỹ nhân ngồi cùng nhau trong sự kiện. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã "xả" loạt ảnh bên đàn chị Ngô Thanh Vân kèm dòng trạng thái: "Mấy tấm này SO US luôn chị ba. Cưng ha! Mình thích chị ba lúc này, gương mặt đầy sức sống, cười tươi rói hạnh phúc vô cùng". Có thể thấy, cả hai vô cùng thân thiết, tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính, xõa tới bến.

Màn "đọ sắc" bất phân thắng bại của hai nàng mỹ nhân Vbiz Cùng diện những thiết kế tweed lịch sự, trang nhã nhưng Ngô Thanh Vân và Hà Tăng lại đem đến 2 hình tượng khác nhau. Một bên tươi trẻ, "lão hoá ngược", một bên lại đằm thắm nền nã. Nhưng nhìn chung, hiếm hoi "đả nữ" và "ngọc nữ" màn ảnh cùng đứng chung một khung hình thì nhan sắc không còn gì để chê, ai nấy nhìn vào cũng phải "u mê không lối thoát. Bên cạnh nghiệp diễn xuất, Hà Tăng và Ngô Thanh Vân từng có thời gian hoạt động trong ngành thời trang với vai trò người mẫu. Dù hiện tại đã khỏi sàn runway đã lâu, thế nhưng hai cái tên này vẫn đủ sức hút, khiến người ta phải nhấp nhổm và mong chờ sự trở lại. Hiện tại, cả Hà Tăng và Ngô Thanh Vân đều được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam? Trong một bài đăng dành cho ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của chồng khiến không ít khán giả vừa ngạc nhiên vừa dành lời khen ngợi cho cái tên đầy ý nghĩa.

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