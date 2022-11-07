Vén màn quá khứ cơ cực đi giao cơm, bán nước mía lề đường trước khi về làm dâu tập đoàn nghìn tỷ của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà không còn là cái tên xa lạ với đông đảo công chúng. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt khi tham gia đóng các bộ phim đình đám như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet...

Năm 2012, nàng “ngọc nữ” màn ảnh Việt chính thức “về chung một nhà” với cậu con trai thứ 2 gia đình nhà ‘ông vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc cho gia đình nhỏ. Mặc dù vậy, cô vẫn giữ được sức hút như ở thời điểm hoàng kim.

Nhìn cuộc sống hào môn hạnh phúc bên chồng và 3 người con kháu khỉnh, ít ai nhớ rằng Tăng Thanh Hà từng chật vật, cơ cực, thường xuyên phải vật lộn với "cơm áo gạo tiền" ngay khi còn bé.

Được biết, diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" là con trong gia đình có 5 anh chị em. Đến khi cô học cấp trung học cơ sở, gia đình gặp biến cố, làm ăn thất bại nên phải bán nhà để trả nợ, phải sống tạm bợ "nay đây mai đó", cô chia sẻ phải dọn nhà 10 lần từ ngày gia đình làm ăn thất bại.

Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi nấng các con, bố mẹ của Tăng Thanh Hà phải mở quán nước mía vỉa hè. Không chỉ vậy mà Tăng Thanh Hà cũng phải mượn xe của chị họ để đi giao cơm khi mẹ cô trang thủ những khoảng thời gian buổi sáng để nấu cơm, kiếm thêm thu nhập. Quá khứ cơ cực "bữa đói bữa no" đã nhiều lần làm cho cô nàng phải bật khóc và ước mong cảnh nghèo sẽ sớm qua đi.

Khi gia đình trải qua quãng thời gian khó khăn nhất và có điều kiện kinh tế ổn hơn, nữ diễn viên được mẹ cho theo học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf. Vẻ mộc mạc của Tăng Thanh Hà khi mới vào nghề đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn và dần chứng minh tài năng của mình thông qua những vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Không chỉ thành công trong cả lĩnh vực phim ảnh mà cô nàng cũng "oanh tạc" đúng nghĩa những sàn diễn thời trang. Tăng Thanh Hà quyết định theo đuổi việc học ngành quản trị kinh doanh tại Singapore.

Sau khi đạt thành công nhất định, Tăng Thanh Hà báo hiếu bố mẹ bằng việc xây nhà mới khang trang, bù đắp khoảng thời gian phải sống tạm bợ trong quá khứ. Ngoài ra, mặc dù công việc bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng cô cũng sắp xếp thời gian đưa gia đình đi du lịch.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ được độ hot và được khán giả thương yêu nhờ lối sống nói không với thị phi của cô. Rời xa khỏi những ồn ào của làng giải trí, Tăng Thanh Hà nay đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu và cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.