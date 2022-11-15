Huy Trần có hành động 'ghi điểm 10' khi hộ tống Ngô Thanh Vân tại sự kiện, đúng chuẩn ông chồng của năm!

Mới đây, Ngô Thanh Vân vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt sự kiện thiện nguyện "Vết Sẹo Cuộc Đời" lần thứ 10. Được biết, chương trình thiện nguyện lần này cũng do Ngô Thanh Vân làm đại sứ. Đáng chú ý, "chồng trẻ" Huy Trần cũng hộ tống bà xã xuyên suốt chương trình. Đây cũng là lần hiếm hoi "đả nữ" màn ảnh Việt cùng doanh nhân Huy Trần xuất hiện trước truyền thông sau lễ cưới thế kỷ hồi tháng 5.

Chương trình thiện nguyện lần này cũng do Ngô Thanh Vân làm đại sứ - Ảnh minh họa: Internet

Có mặt tại chương trình, Huy Trần không ngồi kề cạnh Ngô Thanh Vân mà thay vào đó, anh chọn vị trí phía sau để quan sát bà xã. Không chỉ vậy, doanh nhân Huy Trần còn ghi điểm 10 tuyệt đối khi anh luôn nhường spotlight cho các nhân vật chính từ việc chụp ảnh chung nhưng đứng phía sau vợ cho đến việc trả lời phỏng vấn báo chí.