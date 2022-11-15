Huy Trần có hành động 'ghi điểm 10' khi hộ tống Ngô Thanh Vân tại sự kiện, đúng chuẩn ông chồng của năm!

Anh luôn âm thầm ghi lại mọi khoảnh khắc của Ngô Thanh Vân trên sân khấu.
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Mới đây, Ngô Thanh Vân vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt sự kiện thiện nguyện "Vết Sẹo Cuộc Đời" lần thứ 10. Được biết, chương trình thiện nguyện lần này cũng do Ngô Thanh Vân làm đại sứ. Đáng chú ý, "chồng trẻ" Huy Trần cũng hộ tống bà xã xuyên suốt chương trình. Đây cũng là lần hiếm hoi "đả nữ" màn ảnh Việt cùng doanh nhân Huy Trần xuất hiện trước truyền thông sau lễ cưới thế kỷ hồi tháng 5.
Có mặt tại chương trình, Huy Trần không ngồi kề cạnh Ngô Thanh Vân mà thay vào đó, anh chọn vị trí phía sau để quan sát bà xã. Không chỉ vậy, doanh nhân Huy Trần còn ghi điểm 10 tuyệt đối khi anh luôn nhường spotlight cho các nhân vật chính từ việc chụp ảnh chung nhưng đứng phía sau vợ cho đến việc trả lời phỏng vấn báo chí.
Anh luôn âm thầm ghi lại mọi khoảnh khắc của Ngô Thanh Vân trên sân khấu. Chính điều này, Huy Trần dành được không ngớt lời khen từ người hâm mộ và được ưu ái gọi là "ông chồng của năm 2022".
Được biết, chương trình thiện nguyện "Vết sẹo cuộc đời" kêu gọi sự đóng góp hỗ trợ của các mạnh thường quân để gây quỹ mổ tim cho các trẻ em mắc tim bẩm sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp dải đất hình chữ S.
Bên cạnh sự đồng hành của Ngô Thanh Vân, chương trình năm nay còn có sự xuất hiện của những chiến binh thế hệ mới như ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Isaac, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, nhà hoạt động xã hội Helly Tống, doanh nhân Huy Trần, thủ môn Bùi Tiến Dũng và vận động viên Vũ Phương Thanh.