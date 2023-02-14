Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã thẳng thắn cầu cứu netizen một chuyện vào đúng dịp Valentine khiến cộng đồng mạng nháo nhào.
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Từ khi chính thức kết hôn, cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn khiến khán giả ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng những chia sẻ đầy tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội.
Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã Vân cùng Huy Trần "tình bể bình" sánh đôi ngồi cạnh nhau khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Bên cạnh việc "phát cẩu lương", nữ diễn viên cũng không khỏi bày tỏ sự bối rối và thẳng thắn "cầu cứu" dân mạng khi không biết có nên tặng quà Valentine cho ông xã nhân dịp 14/2 hay không.
Bài viết đã nhanh chóng nhận sự quan tâm cùng lượt tương tác "khủng". Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng vô cùng hào hứng để lại nhiều lời khuyên cho Ngô Thanh Vân.
Sau khi “về chung một nhà”, nhiều người nhận thấy “đả nữ” Ngô Thanh Vân có nhiều sự thay đổi khi trở nên trẻ trung và nhẹ nhàng hơn, trong khi đó Huy Trần ngày càng trưởng thành, lịch lãm.
Cả hai thường xuyên đi du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau và cập nhật loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ thích thú. Trước những thắc mắc của khán giả về việc "đón thành viên mới", Huy Trần từng chia sẻ, anh và vợ không lên kế hoạch để sinh con mà muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cả hai sẽ thông báo với công chúng khi có tin vui.