Ngô Thanh Vân cùng 'ông xã' Huy Trần khoe loạt ảnh du lịch cùng nhau, tiết lộ lý do thường xuyên có những chuyến đi sau đám cưới thế kỷ

Mới đây, Huy Trần đã đăng tải một đoạn clip ghi lại chuyến du lịch mới nhất cùng với bà xã Ngô Thanh Vân. Cả 2 đã cùng vi vu ở khắp Đà Lạt để ngắm cảnh đẹp và thưởng thức cả những món ăn ngon. Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng có nhiều khoảnh khắc đầy lãng mạn như nắm tay nhau đi dạo.

Cả hai luôn dành cho nhau những chuyến du lịch để tinh thần thoải mái sau chuỗi công việc bận rộn - Ảnh: Internet

Gần đây, Ngô Thanh Vân đã tiết lộ thêm về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với Huy Trần sau 7 tháng kết hôn: "Sau 6 tháng qua, mình đã có chuyến du lịch để có thể cho nhau thời gian hơn. Vân với Huy thì đã có thời gian trước đó tìm hiểu nhau rồi mới đi đến quyết định vể chung một nhà. Bản thân Huy là một người rất là chi tiết, lo lắng. Biết làm cho người khác vui và hạnh phúc. Vân cảm thấy mình rất may mắn khi tìm được một người như Huy".

Cặp trai tài gái sắc Huy Trần - Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Internet

Sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 5, cặp trai tài gái sắc Huy Trần - Ngô Thanh Vân đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân. Ngô Thanh Vân đã chia sẻ lý do thường xuyên đi du lịch với Huy Trần hậu lễ cưới thế kỷ. Theo đó cô cho biết bản thân vốn gắn với hình ảnh người đàn bà thép, song khi trở về cuộc sống bình thường, Ngô Thanh Vân vẫn như nhiều người phụ nữ bình thường khác. Cô chia sẻ việc đi du lịch nhiều sau lễ cưới là cách để Ngô Thanh Vân tìm lại chính mình sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật.