Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này?

Hậu trường 09/05/2022 08:37

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc vô cùng xúc động về đám cưới của mình tại Na Uy đã tổ chức cách đây một năm vì lý do này.

Tiệc cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần bắt đầu lúc 15h ngày 8/5 trong sự chúc phúc của khán giả và nhiều sao Việt. Địa điểm diễn ra đám cưới là bờ biển của resort tại Đà Nẵng và xung quanh được trang trí với 400 kg hoa tươi. Đa số khách mời như Jun Phạm, Will, Xuân Lan, nhà thiết kế Nam Trung đến Đà Nẵng từ ngày 7/5, Isaac có mặt vào trưa 8/5. Ngày vui của cặp đôi chỉ giới hạn 50 khách mời.

Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này? - Ảnh 1
Dàn khách mời trong đám cưới thế kỷ Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip dài gần 10 phút vô cùng xúc động. "Con cảm ơn người cha, người thầy đã dạy dỗ và dìu dắt con. Con rất hạnh phúc khi đã hoàn thành lời hứa của mình với cha và giờ đây con mong cha an nghỉ trên thiên đàng và chúc phúc cho 2 đứa con", Ngô Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ. Đây là clip ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới mà "đả nữ" đã tổ chức trong nhà thờ tại Na Uy trước đó gần 1 năm.

Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này? - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân gửi lời cám ơn đến cha nuôi đã khuất - Ảnh: FBNV

 

Để hoàn thành lời hứa với người cha nuôi, Ngô Thanh Vân cùng bạn trai đã tiến hành hôn lễ này. Khoảnh khắc người đẹp Ngô Thanh Vân diện chiếc váy cưới xuất hiện bên Huy Trần khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Ngoài ra, cặp đôi còn trao nhẫn cưới và nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc tới Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

 

Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này? - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân đã tổ chức đám cưới ở Na Uy 1 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

 

Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này? - Ảnh 4
Đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần tại Đà Nẵng - Ảnh: Internet

 CĐM không khỏi xúc động trước tình cảm của Ngô Thanh Vân dành cho cha nuôi. Cầu chúc cho Ngô Thanh Vân và Huy Trần mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này

Đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra vào chiều 8/5. Điều gây chú ý nhất chính là những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc của cô dâu - chú rể và kể cả dàn khách mời.

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Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân kết hôn vbiz

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