Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này

Hậu trường 09/05/2022 08:10

Đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra vào chiều 8/5. Điều gây chú ý nhất chính là những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc của cô dâu - chú rể và kể cả dàn khách mời.

Sáng sớm nay (8/5), các công đoạn nhằm chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã dần hoàn tất. Tiệc cưới của nữ diễn viên và bạn trai sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng, có không gian hướng thẳng ra biển. Lễ đường được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Trên không gian của bãi biển Đà Nẵng, cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình.

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 1
Cô dâu chú rể tiến vào lễ đường - Ảnh: Internet

Chiều ngày 8/5, Ngô Thanh Vân và bạn trai kém tuổi Huy Trần tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng. Hôn lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư với khoảng 50 khách mời là những người thân, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể.

Ngày vui của cả hai được diễn ra riêng tư, ấm cúng. Số lượng khách mời dự tiệc cưới chỉ khoảng 50 người, chưa tới 10 nghệ sĩ. Nhiều ngôi sao xuất hiện mừng hạnh phúc của đôi uyên ương như các cựu thành viên của nhóm 365 gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will, chuyên gia trang điểm Nam Trung, siêu mẫu Xuân Lan, NTK Đỗ Mạnh Cường…

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 2
Các thành viên 365 túc trực từ đầu đến cuối trong ngày vui của 'người chị ruột' - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt khoảnh khắc đẹp nhất trong đám cưới của Ngô Thanh Vân đã được chia sẻ. Điều gây chú ý nhất chính là những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc của cô dâu - chú rể và kể cả dàn khách mời.

Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bạn thân, ở hàng ghế khách mời, Xuân Lan đã rơi nước mắt. Cựu siêu mẫu từng chia sẻ về tình bạn với Ngô Thanh Vân: "Vân là đứa mình yêu lắm. Cả đời Vân có mấy đứa bạn. Nhưng đứa nào cũng nặng lòng thương Vân. Vân buồn, stress, cô đơn, tự hào, thất vọng, khổ đau, tổn thương, thành công, vui vẻ thì cả đám cũng đều lao đầu vào ôm ấp, dỗ dành. Đến giờ, Vân lấy chồng, cả đám trào nước mắt, vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc theo".

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 3
Xuân Lan bật khóc trong ngày trọng đại của bạn thân - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Xuân Lan viết: "Khi cô dâu bước ra, tôi đã khóc không kềm được vì hạnh phúc. Mãi hạnh phúc nhé cưng". Trong khi đó, Will lại "mếu máo" đến ôm chặt người chị thân thiết của mình đang hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 4
Will lại "mếu máo" đến ôm chặt người chị thân thiết - Ảnh: Internet

Nam Trung cũng không ít lần lấy khăn lau nước mắt vì chứng kiến người bạn thân của mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự. Dàn khách mời, khi chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ đã có không ít giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. 

Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 5
Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này - Ảnh 6
Chỉ có cô dâu và chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh: Internet

CĐM đều háo hức gửi lời chúc mừng đến cô dâu chú rể, mong rằng họ sẽ luôn hạnh phúc, bên nhau trọn đời.

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ'

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ'

Trong khoảnh khắc trọng đại của hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, cô dâu không kìm được xúc động, tiết lộ đã sẵn sàng làm vợ làm mẹ.

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Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân kết hôn vbiz

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