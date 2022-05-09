Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ'

Trong buổi lễ, Huy Trần bật khóc khi thấy cô dâu tiến lên sân khấu. Ngay khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời, cả 2 đã không thể kìm nén và bật khóc. Cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè 2 bên.

Chiều 8/5, lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức được diễn ra tại Đà Nẵng bắt đầu lúc 16h. Dù trời không có nắng đẹp song khung cảnh ở đây vẫn rất nên thơ, tô điểm thêm phần lung linh cho đám cưới của cả 2.

Huy Trần xúc động chia sẻ: "Huy sẽ luôn yêu thương, trân trọng Vân mãi mãi dù nắng hay mưa, dù giàu hay nghèo. Huy sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Vân vượt qua sóng gió. Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng giận nhau".

Chú rể hứa sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng giận nhau - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân không kìm nổi xúc động: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần Huy đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Từ hôm nay trở đi, Vân chỉ yêu mỗi Huy. Tình yêu Vân dành cho Huy là duy nhất. Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Vân yêu Huy".

Cô dâu tiết lộ đã sẵn sàng làm vợ làm mẹ - Ảnh: Internet

Lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được tổ chức bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng. Không gian chủ đạo là màu trắng. Toàn bộ hoa trang trí trong lễ cưới là hoa tươi được nhập với số lượng lớn.

Cả hai trao nhẫn cưới, chính thức thành vợ chồng - Ảnh: Internet

Song song với địa điểm tổ chức lễ cưới, Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng đưa ra những quy định "khó nhằn" dành cho khách mời tham dự. Cụ thể khách mời đến dự phải đi một mình và mặc dresscode (trang phục - PV) màu trắng. Những khách mời tham gia lễ cưới cũng được bố trí lưu trú bên trong khu nghỉ dưỡng.