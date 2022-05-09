Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ'

Hậu trường 09/05/2022 07:49

Trong khoảnh khắc trọng đại của hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, cô dâu không kìm được xúc động, tiết lộ đã sẵn sàng làm vợ làm mẹ.

Chiều 8/5, lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức được diễn ra tại Đà Nẵng bắt đầu lúc 16h. Dù trời không có nắng đẹp song khung cảnh ở đây vẫn rất nên thơ, tô điểm thêm phần lung linh cho đám cưới của cả 2.

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ' - Ảnh 1
Đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh : Internet

Trong buổi lễ, Huy Trần bật khóc khi thấy cô dâu tiến lên sân khấu. Ngay khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời, cả 2 đã không thể kìm nén và bật khóc. Cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè 2 bên.

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ' - Ảnh 2
Chú rể bật khóc khi thấy cô dâu lên sân khấu - Ảnh: Internet

 

Huy Trần xúc động chia sẻ: "Huy sẽ luôn yêu thương, trân trọng Vân mãi mãi dù nắng hay mưa, dù giàu hay nghèo. Huy sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Vân vượt qua sóng gió. Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng giận nhau".

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ' - Ảnh 3
Chú rể hứa sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng giận nhau - Ảnh: Internet

 

Ngô Thanh Vân không kìm nổi xúc động: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần Huy đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Từ hôm nay trở đi, Vân chỉ yêu mỗi Huy. Tình yêu Vân dành cho Huy là duy nhất. Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Vân yêu Huy".

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ' - Ảnh 4
Cô dâu tiết lộ đã sẵn sàng làm vợ làm mẹ - Ảnh: Internet

 

Lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được tổ chức bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng. Không gian chủ đạo là màu trắng. Toàn bộ hoa trang trí trong lễ cưới là hoa tươi được nhập với số lượng lớn.

Khoảnh khắc HOT nhất 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: Cô dâu 'xúc động' bật khóc 'Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ' - Ảnh 5
Cả hai trao nhẫn cưới, chính thức thành vợ chồng - Ảnh: Internet

 

Song song với địa điểm tổ chức lễ cưới, Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng đưa ra những quy định "khó nhằn" dành cho khách mời tham dự. Cụ thể khách mời đến dự phải đi một mình và mặc dresscode (trang phục - PV) màu trắng. Những khách mời tham gia lễ cưới cũng được bố trí lưu trú bên trong khu nghỉ dưỡng.

Ngô Thanh Vân cầm hoa cưới giống Song Hye Kyo, biết giá tiền và ý nghĩa phía sau mới bất ngờ!

Ngô Thanh Vân cầm hoa cưới giống Song Hye Kyo, biết giá tiền và ý nghĩa phía sau mới bất ngờ!

Độ chịu chi của Ngô Thanh Vân quả không thua kém bất kì ngôi sao nào.

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Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân kết hôn vbiz

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