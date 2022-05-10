Địa điểm 'hưởng tuần trăng mật' của Ngô Thanh Vân - Huy Trần gây 'bất ngờ' cộng đồng mạng? Một nơi không ngờ tới?

Sau khi đám cưới kết thúc, thông tin về nơi 'hưởng tuần trăng mật' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần thu hút sự tò mò từ khán giả.

Ngày 8/5 vừa qua Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức trở thành vợ chồng sau một khoảng thời gian hẹn hò đầy ngọt ngào. Tại hôn lễ cả hai đều không khỏi xúc động vì quá hạnh phúc, nữ diễn viên họ Ngô cho biết cô đã chờ đợi 12 năm để có thể gặp Huy Trần và cùng vun đắp, xây dựng hạnh phúc về sau này.

Hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: Internet

Theo báo Zing, đại diện của Ngô Thanh Vân cho biết nữ diễn viên và Huy Trần sẽ không hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới. Thay vào đó, cả hai ở lại Đà Nẵng trong 3 ngày. Họ dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cùng người thân hai bên gia đình.

"Sau khi trở về từ Đà Nẵng, chị Vân sẽ dồn sức để giới thiệu bộ phim điện ảnh Thanh Sói đến với khán giả. Cả hai không hưởng tuần trăng mật", đại diện của Ngô Thanh Vân nói.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ không hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin khác, hiện tại, dựa vào địa điểm check-in cùng màn hình tại căn phòng Ngô Thanh Vân khoe trên trang cá nhân, có thể thấy cô và Huy Trần cùng người thân đang nghỉ dưỡng tại Hội An

Hai vợ chồng đang nghỉ dưỡng tại Hội An cùng gia đình - Ảnh: IGNV

Có thể thấy, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng, sau khi hoàn thành đám cưới có thể di chuyển đến phố cổ mộng mơ với cự ly gần.

Thì ra đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức tại Na Uy 1 năm trước, là vì một người đặc biệt này? Trên trang Facebook cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc vô cùng xúc động về đám cưới của mình tại Na Uy đã tổ chức cách đây một năm vì lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dia-diem-huong-tuan-trang-mat-cua-ngo-thanh-van-huy-tran-gay-bat-ngo-cong-dong-mang-mot-noi-khong-ngo-toi-467743.html