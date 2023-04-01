Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'?

Hậu trường 01/04/2023 09:21

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, một chuyên viên trang điểm bất ngờ đăng tải hình ảnh tiết lộ việc đang làm chiếc váy cho người đẹp này mang "đi thi" thu hút nhiều sự chú ý.

Những ngày qua, thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê bị 'tước quyền' đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2023 khiến fan sắc đẹp tranh cãi nảy lửa. Bởi, nhiều người kì vọng sự tham dự của Thảo Nhi Lê sẽ mang về loạt thành tích "đáng gờm" cho nước nhà. Bên cạnh đó, hiện tại, điều fan sắc đẹp không khỏi quan tâm chính là người đẹp nào sẽ thay thế Thảo Nhi Lê "mang chuông đi đánh xứ người". 

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'? - Ảnh 1
Thảo Nhi Lê khóc nghẹn khi hay tin mình bị 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023 - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, một chuyên viên trang điểm bất ngờ đăng tải hình ảnh tiết lộ việc đang làm chiếc váy bằng giấm ăn cho Hương Ly mang "đi thi". Chỉ một thông tin nhỏ được hé lộ đã làm dấy lên tin đồn Hương Ly sẽ chính là người chinh chiến Miss Universe 2023.

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'? - Ảnh 2
Mới đây, trên mạng xã hội, một chuyên viên trang điểm bất ngờ đăng tải hình ảnh tiết lộ việc đang làm chiếc váy bằng giấm ăn cho Hương Ly mang "đi thi" - Ảnh: Chụp màn hình

Bởi trước đó, trong đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly từng "gây sốt" khi trình diễn váy dạ hội làm từ giấm ăn (còn gọi là vải scoby). Bộ váy không chỉ ở thiết kế đẹp mắt, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm của Hương Ly mà còn góp phần phát triển thời trang bền vững, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'? - Ảnh 3
Trong đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly từng "gây sốt" khi trình diễn váy dạ hội làm từ giấm ăn (còn gọi là vải scoby) - Ảnh: Internet

Hương Ly cũng từng được người hâm mộ đặt kỳ vọng không kém khi trở lại tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng đáng tiếc người đẹp chỉ dừng chân ở top 5 chung cuộc. Sau nhiều năm hoạt động trong làng thời trang, hiện Hương Ly sở hữu kỹ năng biểu diễn cuốn hút trên sàn catwalk. Tuy nhiên, điểm hạn chế nhất của Hương Ly chính là ngoại ngữ.

Do đó, fan sắc đẹp cho rằng nếu Hương Ly muốn thi quốc tế thì cần phải cải thiện thêm nhiều kỹ năng tiếng Anh cũng như phần ứng xử, trả lời phỏng vấn. Trước nghi vấn thay thế Thảo Nhi Lê tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Hương Ly đến nay vẫn chưa lên tiếng làm rõ vấn đề này.

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'? - Ảnh 4
Hương Ly cũng từng được người hâm mộ đặt kỳ vọng không kém Thảo Nhi Lê tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng đáng tiếc người đẹp chỉ dừng chân ở top 5 chung cuộc - Ảnh: Internet

Về việc cử đại diện dự thi quốc tế, đơn vị mới hiện nắm bản quyền Miss Universe tại Việt Nam xác nhận sẽ có kế hoạch để chọn ra đại diện xứng đáng nhất: "Chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn đại diện Việt Nam xứng đáng để đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 tại El Salvador và cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của phụ nữ Việt Nam và đem đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Miss Universe 2023".

Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía?

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CEO Bảo Hoàng khẳng định đó chỉ là tuyên bố từ một phía. Ông cho biết cả hai bên vẫn chưa đi đến câu trả lời cuối cùng nhưng tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra thông báo Á hậu Thảo Nhi không còn quyền dự thi.

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