Bị 'tước quyền' tham dự Miss Universe 2023, Á hậu Thảo Nhi Lê phản pháo bất ngờ: 'Tự biên tự diễn'?

Đứng trước thông báo đang gây tranh cãi, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã bất ngờ có động thái trên trang cá nhân.

Sau nhiều đồn đoán, mới đây, ngày 29/3, tổ chức Miss Universe Vietnam (đơn vị sở hữu bản quyền mới) đã phát hành công văn công bố chính thức Thảo Nhi Lê sẽ không được đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Tổ chức Miss Universe Vietnam (đơn vị sở hữu bản quyền mới) đã phát hành công văn công bố chính thức Thảo Nhi Lê sẽ không được đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - Ảnh: Chụp màn hình Lý do được ra rằng, theo điều lệ mới từ phía Miss Universe (cuộc thi mẹ), họ chỉ cho phép người thắng cuộc trong cuộc thi được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, giữa đơn vị mới và Unicorp (đơn vị cũ) đang quản lý Á hậu Thảo Nhi Lê đã không thể thoả thuận được quyền chuyển nhượng. Do đó, cô nàng sẽ không được tham dự Miss Universe Vietnam 2023.

Thông tin ngay khi công bố đã khiến khán giả phải ngậm ngùi tiếc nuối khi trước đó, họ kỳ vọng Thảo Nhi Lê đã mang được thành tích đáng nể về cho Việt Nam. Đứng trước thông báo đang gây tranh cãi, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã bất ngờ có động thái trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Đứng trước thông báo đang gây tranh cãi, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Cụ thể, cô cho biết rất ngạc nhiên trước thông tin này: "Chà! Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Chúng tôi (tôi và đơn vị mới) thậm chí không có cơ hội để đàm phán đúng đắn và sau đó điều này đã xảy ra. Tôi cạn lời...". (Tạm dịch)

Cô cho biết rất ngạc nhiên trước thông tin này - Ảnh: Internet Mặc khác, CEO Bảo Hoàng (đại diện của Unicorp - đơn vị đang quản lý Á hậu Thảo Nhi Lê) cũng đăng tải bài đăng khẳng định Miss Universe Vietnam đã làm mọi thứ từ một phía và chưa hề có cuộc thương lượng rõ ràng nào giữa hai bên như trên thông cáo.

CEO Bảo Hoàng (đại diện của Unicorp - đơn vị đang quản lý Á hậu Thảo Nhi Lê) cũng đăng tải bài đăng khẳng định Miss Universe Vietnam đã làm mọi thứ từ một phía và chưa hề có cuộc thương lượng rõ ràng nào giữa hai bên - Ảnh: Internet Hiện, vụ việc đang được dân tình mê sắc đẹp theo dõi và bàn tán xôn xao.

Chính thức: Á hậu Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023 Sau nhiều đồn đoán về cơ hội chinh chiến Miss Universe 2023 của Thảo Nhi Lê, phía Miss Universe Vietnam đã chính thức phát thông cáo báo chí đến khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-tuoc-quyen-tham-du-miss-universe-2023-a-hau-thao-nhi-le-phan-phao-bat-ngo-tu-bien-tu-dien-567744.html