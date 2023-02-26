Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt

Hậu trường 26/02/2023 09:41

Có mặt tại buổi casting người mẫu của Thảo Nhi Lê, em trai Huy Trần không ngại đến gần bàn giám khảo, cúi thấp người và nhìn thẳng mặt "người quen cũ".

Mới đây, Thảo Nhi Lê có buổi casting người mẫu cho show thời trang riêng. Tại đây, Á hậu Thảo Nhi Lê ngồi ghế giám khảo với Hoa hậu Ngọc Châu. Giữa hàng loạt người mẫu đến casting, gây chú ý đặc biệt là em trai ruột của doanh nhân Huy Trần. Sự xuất hiện của "người quen cũ" khiến nàng hậu không khỏi bối rối.

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 1
Em trai Huy Trần đi casting show thời trang của Thảo Nhi Lê.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, em trai Huy Trần cho thấy vẻ ngoài lạnh lùng, cá tính và những bước đi chuyên nghiệp. Khi xem em trai của tình cũ catwalk, Thảo Nhi rất bình thường.

Thế nhưng, sau khi kết thúc màn trình diễn, chàng trai này có hành động bất ngờ, khiến chính chủ nhân buổi casting phải ngượng ngùng. Theo đó, em trai Huy Trần tiến lại gần bàn giám khảo, cúi thấp người và nhìn thẳng mặt "chị dâu hụt". Ngay sau đó, người đẹp phải cúi mặt xuống để che đi biểu cảm gương mặt. Ngồi bên cạnh, Ngọc Châu cũng phải bật cười trước khoảnh khắc này.

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 2

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 3

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 4

Được biết, em trai Huy Trần tên Dang Tran, đang sinh sống ở Canada. Anh sở hữu gương mặt khá giống anh, song có phần cá tính hơn. Chàng trai này cao ráo, khá bảnh bao, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh phong cách, cá tính khi làm mẫu ảnh. Anh thậm chí còn để đầu trọc phù hợp hơn với tính cách của mình. Trước đó, chàng trai này từng xuất hiện trong đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân, vào tháng 5/2022, tại Đà Nẵng.

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 5

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt - Ảnh 6
Hình ảnh anh em trai ruột Huy Trần trong đám cưới được nam CEO chia sẻ.

Thảo Nhi Lê từng có mối tình sâu đậm với Huy Trần - chồng Ngô Thanh Vân hiện tại. Cặp đôi yêu nhau khi còn ở Đức, rồi cùng về Việt Nam sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, vào cuối 2019, Thảo Nhi lên tiếng xác nhận cô và Huy Trần chia tay sau 2 năm gắn bó với lý do hai người không còn tiếng nói chung, không có thời gian dành cho nhau khi bận rộn với các dự án riêng. 

Theo lời Thảo Nhi Lê, cả hai chia tay trong hòa bình, cả hai vẫn là bạn và dành sự tôn trọng cho nhau. Ở thời điểm hiện tại, Thảo Nhi Lê và Huy Trần đều đã tìm được hạnh phúc mới. Trong khi Á hậu Việt kiều bén duyên với một doanh nhân, Huy Trần xây dựng hạnh phúc gia đình với "đả nữ" Ngô Thanh Vân.

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