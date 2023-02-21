Á hậu Thảo Nhi Lê lên tiếng đầy ẩn ý giữa nguy cơ mất suất thi quốc tế

Hậu trường 21/02/2023 20:15

Giữa ồn ào xoay quanh vấn đề đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngừng cử đại diện đi thi quốc tế, Á hậu Thảo Nhi Lê đã có động thái đầu tiên.

Những ngày qua, Unicorp - Đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hiện tại đã đưa ra thông báo sẽ ngừng cử đại diện đến với Miss Universe. Cụ thể, Unicorp cho biết tổ chức Miss Universe hiện đã có chủ sở hữu mới và sau thời gian suy xét kỹ lưỡng đã quyết định tạm ngừng hợp tác trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023.

Á hậu Thảo Nhi Lê lên tiếng đầy ẩn ý giữa nguy cơ mất suất thi quốc tế - Ảnh 1

Thông báo từ phía Uni Media cũng cho biết đơn vị này sẽ tập trung hoàn toàn vào công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng định hướng hợp tác với các hoa hậu, á hậu, người đẹp.

Thông báo này khiến người hâm mộ nhan sắc cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt là người hâm mộ của Thảo Nhi Lê. Bởi lẽ, nếu đúng như dự kiến, Thảo Nhi Lê sẽ là đại diện tiếp theo sau Ngọc Châu chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Tuy nhiên, sau việc Unicorp kết thúc hợp đồng giữ bản quyền với tổ chức Miss Universe thì nhiều người cho rằng có thể nàng hậu sẽ mất suất thi quốc tế.

Á hậu Thảo Nhi Lê lên tiếng đầy ẩn ý giữa nguy cơ mất suất thi quốc tế - Ảnh 2

Fan sắc đẹp rất mong muốn cái tên Thảo Nhi Lê sẽ nối gót Ngọc Châu ở mùa giải 2023 bởi vì cô hội tụ đủ mọi yếu tố để khiến cả Việt Nam tự hào. Giữa dòng chảy câu chuyện bản quyền, á hậu Việt Kiều vừa đăng tải story ẩn ý: "Cảm ơn mọi người đã bên cạnh với Nhi. Cho dù chuyện gì xảy ra, Nhi sẽ luôn hy vọng bạn luôn luôn hỗ trợ Nhi trong hành trình của mình. Yêu các bạn rất nhiều".

Dòng chữ "cho dù chuyện gì xảy ra" cũng khiến mọi người đoán già đoán non cô đã mất suất tham dự Miss Universe 2023. Nếu điều này trở thành sự thật cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ Hoàn vũ của cô sẽ dập tắt ở tuổi 28 và nhường cơ hội lại cho một cô gái khác?

Á hậu Thảo Nhi Lê lên tiếng đầy ẩn ý giữa nguy cơ mất suất thi quốc tế - Ảnh 3

Trước đó Lê Thảo Nhi cũng nhắn tin vào nhóm chat fanclub với nội dung: "Mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó". Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, fan sắc đẹp vẫn luôn ủng hộ cho cô gái mang tên Thảo Nhi Lê.

Thảo Nhi Lê đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sở hữu nhan sắc lẫn khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng, nàng hậu sinh năm 1994 được người hâm mộ kỳ vọng rất lớn nếu được dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện tại, đơn vị nắm bản quyền và người đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vẫn chưa được công bố.

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế

Trước tin đồn Á hậu Thảo Nhi Lê sẽ có thể không được đại diện cho Việt Nam tham gia vào đấu trường Miss Universe, hàng loạt cư dân mạng đã có phản ứng "lạ mà quen".

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