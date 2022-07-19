'BỎNG MẮT' với chiếc váy cut-out đủ chỗ của Á hậu Thảo Nhi Lê

Hậu trường 19/07/2022 10:58

Sở hữu body nóng bỏng, Á hậu Thảo Nhi Lê tự tin khoe dáng trước ống kính khiến người theo dõi 'bỏng mắt'.

Mới đây, Hình ảnh Á hậu Thảo Nhi Lê thả dáng nóng bỏng bên biển. Với chiếc váy cut-out đủ chỗ, nàng á hậu Việt Kiều chứng minh gu ăn mặc thượng thừa. Được Á hậu Hoàn vũ Viết Nam 2022 đăng tải hàng loạt trên trang cá nhân hơn 700 nghìn người theo dõi.

'BỎNG MẮT' với chiếc váy cut-out đủ chỗ của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 1
Bộ ảnh gởi cảm của Thảo Nhi Lê được nàng Hậu đăng trên trang cả nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Thảo Nhi Lê thoải mái diện những bộ cánh có độ "thoáng" cao phô trọn vòng 1 lẫn vòng 2 táo bạo. Không thể phủ nhận rằng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1994 sinh ra để dành cho thời trang.

'BỎNG MẮT' với chiếc váy cut-out đủ chỗ của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 2
Không ngại danh xưng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thảo Nhi Lê Gợi nóng bỏng với chiếc váy cắc xé nhiều chỗ - Ảnh: Trang cả nhân nhân vật

 'BỎNG MẮT' với chiếc váy cut-out đủ chỗ của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 3

Nhờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa, Thảo Nhi Lê đã từng gây bão vì theo đuổi hình tượng "sexy" trên mạng xã hội trước khi trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ở mọi góc độ, Á hậu Việt Kiều đều dễ dàng khoe những điểm vàng trên cơ thể với thiết kế đan xẻ "cắt khoét". Mảnh lưng cong vút đáng mơ ước của Thảo Nhi Lê là một trong những yếu tố khiến fan thích thú mỗi khi nhìn thấy cô đăng hình.

'BỎNG MẮT' với chiếc váy cut-out đủ chỗ của Á hậu Thảo Nhi Lê - Ảnh 4

Thảo Nhi Lê là Á hậu "đặc biệt" trong lịch sử hoa hậu Việt Nam vì các cô gái khi xác định đến đường đua sắc đẹp sẽ thường xuyên phải giữ hình tượng "kín cổng cao tường", hiền dịu thục nữ. Nhưng riêng đối với người đẹp sinh năm 1994, cô mặc kệ dư luận đưa ra định kiến về cách ăn mặc phải được khuôn khổ ra sao, Thảo Nhi Lê một mực theo đuổi phong cách "kiệm vải". 

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